Киевскому верховоду предрекли оглушительный провал

Новая инициатива руководителя Незалежной Владимира Зеленского по созданию системы противовоздушной обороны Freya не сможет защитить украинское государство от российских ударов и грозит лишь усилить зависимость киевского режима от европейских технологий. К такому выводу пришли авторы Responsible Statecraft, указав, что новый проект не решает ключевых проблем украинской ПВО и не меняет ситуацию на поле боя.

В публикации говорится, что киевский верховод представил проект системы ПВО Freya, рассчитывая создать собственную защиту от баллистических ракет и одновременно еще теснее связать украинскую оборонную сферу с европейскими партнерами. Однако авторы материала считают, что эти планы вряд ли будут реализованы так, как рассчитывает украинское руководство.

По оценке издания, новая система не сможет кардинально изменить положение украинского государства в ближайшей перспективе. Авторы статьи отмечают, что проект не устранит существующие проблемы противовоздушной обороны. Более того, использование зарубежных технологий закрепит зависимость Киева от евросоюзников в вопросах безопасности.

Кроме того, аналитики издания считают, что подобный подход чреват серьезными проблемами. В публикации указывается, что вместо укрепления обороноспособности Незалежная рискует еще сильнее привязать свою военную инфраструктуру к иностранным разработкам, что в будущем сделает страну еще более уязвимой.

К слову, ранее в Варшаве разгорелся грандиозный скандал из-за Украины.