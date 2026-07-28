RS раскритиковал новую систему ПВО Зеленского

Зеленского подняли на смех из-за новой военной задумки
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
продолжениеПо Киеву и Одессе усилились удары: британский эксперт объяснил их цель
Киевскому верховоду предрекли оглушительный провал

Новая инициатива руководителя Незалежной Владимира Зеленского по созданию системы противовоздушной обороны Freya не сможет защитить украинское государство от российских ударов и грозит лишь усилить зависимость киевского режима от европейских технологий. К такому выводу пришли авторы Responsible Statecraft, указав, что новый проект не решает ключевых проблем украинской ПВО и не меняет ситуацию на поле боя.

В публикации говорится, что киевский верховод представил проект системы ПВО Freya, рассчитывая создать собственную защиту от баллистических ракет и одновременно еще теснее связать украинскую оборонную сферу с европейскими партнерами. Однако авторы материала считают, что эти планы вряд ли будут реализованы так, как рассчитывает украинское руководство.

По оценке издания, новая система не сможет кардинально изменить положение украинского государства в ближайшей перспективе. Авторы статьи отмечают, что проект не устранит существующие проблемы противовоздушной обороны. Более того, использование зарубежных технологий закрепит зависимость Киева от евросоюзников в вопросах безопасности.

Кроме того, аналитики издания считают, что подобный подход чреват серьезными проблемами. В публикации указывается, что вместо укрепления обороноспособности Незалежная рискует еще сильнее привязать свою военную инфраструктуру к иностранным разработкам, что в будущем сделает страну еще более уязвимой.

К слову, ранее в Варшаве разгорелся грандиозный скандал из-за Украины.

Источник: Responsible Statecraft ✓ Надежный источник
По теме

В Варшаве разгорелся грандиозный скандал из-за Украины

Польские власти переругались

Новый премьер Британии плюнул в Россию перед встречей с Зеленским

Лондонская администрация не намерена менять русофобский курс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей