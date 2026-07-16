В Польше обвинили Зеленского в публичном оскорблении Навроцкого

Зеленский позволил себе хамский выпад в присутствии фон дер Ляйен
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
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Бывший комик ни в чем себе не отказывает

Церемония вручения украинской госнаграды неожиданно обернулась новым политическим скандалом. В Польше обвинили Владимира Зеленского в том, что он использовал торжественное мероприятие для заочного выпада в адрес президента Кароля Навроцкого, чем в очередной раз обострил отношения между двумя странами.

Польский европарламентарий Ева Зайончковская-Герник резко осудила поведение киевского верховода после того, как он вручил руководительнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Орден Европы. Государственная деятельница отметала, что глава Незалежной не смог удержаться от очередного выпада в адрес Польши и ее лидера.

Парламентарий заявила, что бывший комик специально акцентировал внимание на том, что врученный фрау орден никто не сможет отнять из-за "обиды на Навроцкого". Она считает, что таким образом он публично продемонстрировал свое раздражение после того, как польский лидер лишил его ордена Белого Орла из-за скандала вокруг оценки исторических событий, связанных с Волынской трагедией.

Европарламентарий назвала произошедшее позором и задалась вопросом, когда уже прекратится серия антипольских действий и оскорбительных выпадов в адрес ее родной страны. Она также заявила, что действия украинских властей лишь продолжают ухудшать отношения между Киевом и Варшавой.

Полученный гостьей из Германии Орден Европы – это госнаграда Незалежной, учрежденная для поощрения людей, внесших значительный вклад в поддержку курса страны на полноправное вступление в Евросоюз.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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