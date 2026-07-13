На Украине заработали "тотализаторы смерти" со ставками на выживаемость

"Тотализаторы смерти": на Украине появилось новое чудовищное развлечение
Фото: www.unsplash.com
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Некоторые представители Незалежной уже полностью потеряли человеческий облик

На Украине буйным цветом расцвело новое чудовищной развлечение, которое демонстрирует полную деградацию отношения к человеческой жизни. По данным российских силовых структур, в украинских Telegram-каналах начали распространяться так называемые "тотализаторы смерти", где делают ставки на то, выживут ли всушники или погибнут.

Так, появились сведения о том, что в различных чатах и ботах пользователям предлагают делать ставки на судьбу несчастных незалежных вояк, находящихся на передовой. Эти жуткие схемы стали продолжением практик, которые существуют с 2014 года – украинские головорезы уже давно любят устраивать кровавые шоу, например, "сафари" с охотой на мирных жителей.

При этом известно, что ставки делают не только на бойцов, находящихся в зоне боевых действий, но и на беглых вояк, самовольно покинувших позиции и впоследствии задержанных. Некоторых из них специально вновь отпускают в бега, после чего начинается настоящая "охота" на бедолагу, исход которой становится предметом ставок.

В российских силовых структурах ранее также заявляли, что отдельные озверевшие всушники за деньги предоставляют всем желающим возможность стрелять по мирным жителям и военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР.

Ранее издевательская выходка Зеленского вызвала бешенство в Киеве.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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