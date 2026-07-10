Раскрыта стоимость свадебного платья Екатерины Мизулиной

Наряд оказался дороже квартиры в Подмосковье

После появления кадров со свадебного торжества Екатерины Мизулиной и Ярослава Дронова (Shaman) внимание пользователей привлек весьма необычный наряд невесты. Как выяснили журналисты, стоимость свадебного платья оказалась сопоставима с ценой недвижимости.

По данным прессы, для торжества общественная деятельница выбрала платье модного дома Oscar de la Renta из коллекции 2018 года. По оценкам журналистов, первоначальная стоимость такого наряда составляет около 2,5 миллиона рублей. Даже если покупать его на вторичном рынке со скидкой, цена может достигать примерно 640 тысяч рублей.

Отмечается, что за первоначальную стоимость наряда в ряде городов Подмосковья можно приобрести однокомнатную квартиру. В частности, подобные предложения встречаются в Щелкове и Сергиевом Посаде, а в более удаленных населенных пунктах стоимость жилья может начинаться примерно от одного миллиона рублей.

Напомним, влюбленные зарегистрировали брак 5 ноября в ЗАГСе Донецка. Тогда супруги отказались от традиционных свадебных нарядов и выбрали сдержанные костюмы в зеленых оттенках с черными и белыми деталями. В недавно в соцсетях появились кадры уже с праздничного свадебного торжества, на котором блондинка предстала в роскошном кружевном платье.