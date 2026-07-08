Ученые выяснили, как регулярный недосып влияет на вес человека

Лишний час без сна может дорого обойтись

Даже небольшой недостаток сна может незаметно привести к лишним килограммам. Ученые выяснили, что если ежедневно спать примерно на 80–90 минут меньше нормы в течение нескольких недель, организм начинает хуже работать, и риск набора веса заметно увеличивается. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета.

В эксперименте участвовали 95 человек, которые обычно спали по 7–8 часов. Одну часть исследования они придерживались привычного режима, а в другую – ложились спать примерно на полтора часа позже. Аналитики следили за продолжительностью сна, физической активностью, изменением веса и уровнем гормонов, влияющих на чувство голода.

Выяснилось, что за шесть недель участники, которые регулярно недосыпали, в среднем набрали около 450 граммов. Кроме того, они стали меньше двигаться и больше времени проводили сидя. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Авторы исследования объяснили, что хронический дефицит сна может нарушать работу гормонов, отвечающих за аппетит. Они также отметили, что постоянный недосып может повысить риск ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас ученые намерены выяснить, поможет ли нормализация сна снизить эти риски у людей, которые регулярно не высыпаются.

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