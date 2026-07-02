Первые признаки Альцгеймера могут проявляться раньше тестов, выяснили ученые

Если старики жалуются на проблемы с головой, не отмахивайтесь

Когда пожилой человек говорит, что ему стало сложнее сосредоточиться или голова работает медленнее, это не всегда можно объяснить обычной тревожностью. Новое исследование показало, что такие ощущения часто действительно отражают реальное состояние мозга и могут стать важным сигналом для раннего выявления серьезных заболеваний.

Ученые из Калифорнийского центра передового опыта по болезни Альцгеймера провели исследование с участием 162 человек среднего возраста около 72 лет. В течение недели добровольцы с помощью умных часов несколько раз в день оценивали свою ясность мышления и одновременно проходили короткие когнитивные тесты.

Результаты оказались неожиданно точными: когда участники отмечали, что соображают хуже обычного, тесты действительно подтверждали снижение внимания и скорости мышления. При этом настроение, стресс и усталость не влияли на эту закономерность. Исследователи также выяснили, что в первой половине дня когнитивные способности у большинства пожилых людей работают лучше.

По мнению экспертов, оценка состояния памяти и мышления в режиме реального времени поможет врачам точнее понимать, как работает мозг человека в повседневной жизни. Это позволит раньше замечать тревожные изменения и своевременно оказывать поддержку людям, столкнувшимся с ухудшением когнитивных функций. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Ранее стало известно, в какое время лучше всего пить кофе, чтобы он работал максимально эффективно.