Ученые связали избыток жира с ускоренным биологическим старением

Лишние килограммы – это не только эстетическая проблема

Лишние килограммы на животе оказались гораздо опаснее, чем принято считать. Эксперты выяснили, что висцеральный жир, который скапливается вокруг внутренних органов, способен заметно ускорять процессы старения организма. Причем этот эффект проявляется независимо от общей массы тела и образа жизни человека.

К такому выводу пришли австралийские специалисты, проанализировав данные почти 4800 представителей обоих полов в возрасте от 45 до 69 лет. Выяснилось, что чем больше висцерального жира, тем быстрее происходит биологическое старение организма.

Особенно выраженная связь обнаружилась у дам. У них избыток такого жира сопровождался укорочением теломер – участков ДНК, которые считаются одним из главных показателей старения клеток. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Согласно полученным данным, висцеральный жир активно вырабатывает вещества, вызывающие хроническое воспаление и нарушающие обменные процессы в организме. Ученые считают, что уменьшение жировых отложений в области живота может стать одним из важных способов сохранить здоровье и замедлить биологическое старение.

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