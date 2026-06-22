Ученые объяснили, полезны ли замороженные овощи

Ученые объяснили, полезны ли замороженные овощи
Фото: www.unsplash.com
Главный враг, которого стоит опасаться – это не лед, а избыток соли и сахара

Пора развенчать главный миф: замороженные овощи – это не "еда второго сорта", а часто даже более полезный выбор, чем их свежие собратья с прилавка. Секрет кроется в технологии шоковой заморозки: овощи и фрукты обрабатывают на пике их спелости, мгновенно останавливая все процессы и надежно запечатывая витамины, минералы и цвет.

В то время как свежий перец или помидор за неделю пути и лежания на полке магазина теряет значительную часть своей пользы, заморозка сохраняет ее в первозданном виде. Не стоит списывать со счетов и консервы: при обработке некоторых продуктов, например абрикосов, количество витамина С может даже увеличиться.

Однако у каждого метода обработки есть свои нюансы. Термическая частично разрушает нежные водорастворимые витамины, а при некачественной, медленной заморозке внутри плодов образуются крупные кристаллы льда, рвущие клеточные стенки, из-за чего после оттаивания они становятся дряблыми.

Главный враг, которого стоит опасаться – это не лед, а избыток соли и сахара в составе. Поэтому при покупке всегда внимательно читайте этикетку: в овощах ищите пометку "без добавления натрия", а фрукты берите в собственном соку, а не в приторном сиропе.

Отдельный разговор про сухофрукты: из-за испарения влаги концентрация сахара в них возрастает в разы, поэтому есть их горстями ежедневно не лучшая идея. А вот сушеные бобовые (горох, нут, чечевица) – это настоящая находка: дешевый и сытный источник растительного белка и клетчатки. 

Вывод прост: не стоит пугаться заготовок, при грамотном подходе они – ваш надежный помощник в поддержании здорового рациона круглый год. Об этом напоминает портал "Ридлайф.ру".

Ранее стало известно, что зумеры нашли необычный способ расслабиться и победить депрессию.

Источник: theconversation.com ✓ Надежный источник
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