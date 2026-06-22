Зумеры начали бороться с депрессией походами в кино в одиночку

Молодежи нравится погружаться в иную реальность

Поколение Z массово меняет привычки и отказывается от бесконечного листания соцсетей в пользу посещения кинотеатров в одиночку. Молодые люди стали часто покупать билет только для себя и превращают обычный поход в кино в способ борьбы со стрессом и тревогой.

Интерес к кино стремительно растет. За последний год кинотеатры по всему миру посетили около 124 миллионов зрителей – это заметно больше, чем в предыдущие годы. Особой популярностью пользуются небольшие уютные залы, которые по атмосфере уже начинают конкурировать с модными кофейнями.

Причина такого тренда проста. Многие устали от постоянного потока новостей и бесконечной прокрутки ленты. В кинотеатре все иначе: телефон убран, никто не отвлекает, а внимание полностью сосредоточено на происходящем на экране.

Для многих молодых людей два часа в темном зале стали своеобразной перезагрузкой. Просмотр фильма позволяет на время забыть о проблемах, отвлечься от тревожных мыслей и погрузиться в другую реальность.

При этом зумеры часто выбирают не только новинки проката. Многие специально пересматривают культовые фильмы прошлых лет, открывая для себя картины, которые уже стали классикой. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Эксперты отмечают, что такое увлечение помогает не только расслабиться, но и расширяет кругозор, дает новые впечатления и позволяет хотя бы ненадолго вырваться из бесконечной гонки современного мира.

Ранее стало известно, что популярный напиток снижает эффективность лекарств.