Врачи рассказали, чем запивать лекарства, чтобы они правильно действовали

Врачи бьют тревогу: популярный напиток снижает эффективность лекарств
Фото: www.pxhere.com
Многие допускают серьезную ошибку

Привычка запивать таблетки минералкой может свести на нет действие некоторых препаратов. Ученые выяснили, что популярные лечебные и щелочные воды могут разрушать защитную оболочку лекарств еще до того, как они попадут в кишечник, где должны начать работать.

Исследователи из Венгрии проверили более двух десятков популярных напитков и пришли к тревожному выводу. Некоторые минеральные воды настолько активно воздействуют на оболочку таблеток, что она начинает разрушаться уже через несколько минут. В результате действующее вещество высвобождается слишком рано и лечение теряет часть своей эффективности.

Авторы исследования обратили внимание, что проблема связана не только с высоким уровнем щелочности, но и с большим количеством минералов в воде. В отдельных случаях за полчаса высвобождалось более 90 процентов действующего вещества, хотя этого происходить не должно.

Ученые также обнаружили, что во многих инструкциях вообще не указано, чем следует запивать препарат. Поэтому самым безопасным вариантом по-прежнему остается обычная вода без газа и минеральных добавок. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Ранее ученые рассказали, какие орехи полезнее всего для мозга.

Источник: Pharmaceutics ✓ Надежный источник
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