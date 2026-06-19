Летний рацион: как жара меняет наши пищевые привычки

Летний рацион: как жара меняет наши пищевые привычки
Фото: www.unsplash.com
Высокая температура напрямую влияет на обмен веществ

Лето – это не только солнце и отдых, но и вызов для нашего организма. Высокая температура напрямую влияет на обмен веществ и пищевые привычки. Чтобы чувствовать себя бодро в жару, важно понимать, что происходит внутри нас.

Главный механизм выживания нашего организма в зной – терморегуляция. Организм стремится избежать перегрева, поэтому одним из первых сигналов становится снижение аппетита. Это умный защитный рефлекс: процесс переваривания пищи сам по себе генерирует внутреннее тепло. Чтобы не усугублять ситуацию, мозг через специальные POMC-нейроны подавляет чувство голода, а уровень гормона грелина падает. В результате есть хочется меньше.

Однако жара забирает у нас ресурсы другим путем. Вместе с потом мы теряем ценные микроэлементы, такие как натрий, калий, а также витамины группы B и C. Их дефицит приводит к быстрой утомляемости, слабости и снижению работоспособности. Поэтому летний рацион должен быть направлен не столько на количество калорий, сколько на восполнение потерь и легкость усвоения. Кардинально менять меню нужно не всем, особое внимание питанию стоит уделить людям с заболеваниями ЖКТ, так как жаркая погода провоцирует обострения. Пожилым гражданам и тем, кто работает физически на открытом воздухе, стоит следить за водным балансом. Советами делится женский журнал "Клео.ру". 

Вот ключевые правила летнего рациона, которые помогут легко перенести зной любому человеку:

Включите в свой рацион свежие овощи и фрукты. Они не требуют много энергии на переваривание и насыщают организм влагой изнутри. Лидеры списка – огурцы, арбузы, дыни, клубника, виноград и цитрусовые.

Контролируйте употребление белка. Протеины необходимы, но их избыток создает тяжелую нагрузку на пищеварительную систему, которая и так работает в стрессовом режиме. Отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, рыбы и птицы, сочетая их с большим количеством овощей.

Не забудьте обеспечить постоянный приток чистой воды в течение дня. Избегайте сладких газированных напитков и кофе, так как они обладают мочегонным эффектом и лишь усиливают обезвоживание.

Следуя этим простым рекомендациям, вы поможете своему организму эффективно справляться с жарой, сохраняя энергию и отличное самочувствие все лето.

Ранее сообщалось, зачем ученые решили кормить раков пивом.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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