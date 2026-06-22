Отеки портят жизнь: почему скапливается вода и как ее разогнать

Отеки портят жизнь: почему скапливается вода и как ее разогнать
Фото: www.unsplash.com
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В жару проблема только обостряется

Постоянная тяжесть в ногах и следы от резинки носков, которые не проходят к утру, знакомы многим. Отек – это не просто косметический дефект, а сигнал организма. Его суть проста: жидкость из кровеносных сосудов "просачивается" в ткани быстрее, чем успевает вернуться обратно.

А в жару проблема только обостряется. Организм расширяет сосуды, чтобы охладиться, их стенки становятся более проницаемыми, и вода легко уходит в ткани – особенно в ногах под действием гравитации.
Часто причина кроется в нашем образе жизни. При сидячей работе или необходимости весь день стоять на ногах "мышечный насос" в икрах не работает, кровь застаивается, и к вечеру мы чувствуем себя налитыми свинцом. Также у женщин отечность может быть связана с менструальным циклом.

Еще существуют тревожные сигналы, при обнаружении которых стоит немедленно обратиться к врачу:

Асимметрия: если отекла только одна нога, она горячая на ощупь и болит – это может быть тромбоз.
Лицо и веки: утренняя одутловатость лица часто указывает на проблемы с почками.
Системные симптомы: отек в сочетании с одышкой или болью в груди требует немедленного обращения к кардиологу.

В борьбе с отеком строго запрещается пить мочегонные или слабительные препараты без назначения врача, напоминает женский журнал "Клео.ру". Вы рискуете вымыть из организма калий и натрий, что может привести к проблемам с сердцем. Баня и горячая ванна тоже под запретом – от тепла сосуды расширятся еще сильнее. Также нельзя резко ограничивать воду, организм начнет запасать ее с удвоенной силой.

Вот что действительно безопасно работает в борьбе с отеком:
Компрессионный трикотаж. Чулки создают давление, помогая крови двигаться к сердцу.
Движение. Ходьба или простые упражнения активируют мышечную помпу. Например, можно поднять ноги выше уровня сердца на 15–20 минут для улучшения оттока по закону гравитации.
Меньше соли. Умеренное снижение натрия в рационе уменьшает задержку жидкости.

Ранее стало известно, что зумеры нашли необычный способ расслабиться и победить депрессию. 

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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