Пятиминутка из малины с целыми ягодами к чаю

Пятиминутка из малины с целыми ягодами к чаю
Пятиминутка из малины с целыми ягодами к чаю без хлопот
Малиновая пятиминутка сохраняет целые ягоды, свежий аромат и тот самый вкус лета, который зимой кажется почти невозможным.

Малина не любит грубого обращения. Ее нельзя долго гонять по кастрюле, давить ложкой и заставлять становиться тяжелым темным сиропом. В хорошей пятиминутке ягоды остаются узнаваемыми, аромат – свежим, а варенье – живым.

Здесь важно не количество движений, а паузы. Малина должна сама дать сок под сахаром, затем быстро закипеть и так же быстро уйти в банки. Тогда зимой ложка такого варенья пахнет не сахаром, а июльским кустом.

Ингредиенты

  • малина – 1 кг;
  • сахар – 800 г;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • чистые сухие банки – 2-3 штуки.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Малину переберите, но не мойте без необходимости. Если ягоды покупные, быстро ополосните и тщательно обсушите на полотенце.

Шаг 2

Пересыпьте малину сахаром слоями и оставьте на 3-4 часа, чтобы ягоды пустили сок. Миску лучше не трясти слишком активно.

Шаг 3

Переложите ягоды с соком в широкий таз или кастрюлю. Доведите до кипения на среднем огне, снимая пену.

Шаг 4

Варите 5 минут после закипания. Добавьте лимонный сок, аккуратно покачайте кастрюлю, не раздавливая ягоды ложкой.

Шаг 5

Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните до остывания.

Почему ягоды остаются целыми

  • не мешайте варенье часто;
  • берите широкую посуду, чтобы слой был ниже;
  • не увеличивайте время кипения;
  • не используйте переспелую раздавленную малину.

Пятиминутка – это способ не сварить лето до усталости. Открываешь банку зимой, и в комнате вдруг становится чуть теплее, чем обещал календарь.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

В Варшаве разгорелся грандиозный скандал из-за Украины

Польские власти переругались

Новый премьер Британии плюнул в Россию перед встречей с Зеленским

Лондонская администрация не намерена менять русофобский курс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей