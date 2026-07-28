Пятиминутка из малины с целыми ягодами к чаю

Малиновая пятиминутка сохраняет целые ягоды, свежий аромат и тот самый вкус лета, который зимой кажется почти невозможным.

Малина не любит грубого обращения. Ее нельзя долго гонять по кастрюле, давить ложкой и заставлять становиться тяжелым темным сиропом. В хорошей пятиминутке ягоды остаются узнаваемыми, аромат – свежим, а варенье – живым.

Здесь важно не количество движений, а паузы. Малина должна сама дать сок под сахаром, затем быстро закипеть и так же быстро уйти в банки. Тогда зимой ложка такого варенья пахнет не сахаром, а июльским кустом.

Ингредиенты

малина – 1 кг;

сахар – 800 г;

лимонный сок – 1 ст. л.;

чистые сухие банки – 2-3 штуки.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Малину переберите, но не мойте без необходимости. Если ягоды покупные, быстро ополосните и тщательно обсушите на полотенце.

Шаг 2

Пересыпьте малину сахаром слоями и оставьте на 3-4 часа, чтобы ягоды пустили сок. Миску лучше не трясти слишком активно.

Шаг 3

Переложите ягоды с соком в широкий таз или кастрюлю. Доведите до кипения на среднем огне, снимая пену.

Шаг 4

Варите 5 минут после закипания. Добавьте лимонный сок, аккуратно покачайте кастрюлю, не раздавливая ягоды ложкой.

Шаг 5

Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните до остывания.

Почему ягоды остаются целыми

не мешайте варенье часто;

берите широкую посуду, чтобы слой был ниже;

не увеличивайте время кипения;

не используйте переспелую раздавленную малину.

Пятиминутка – это способ не сварить лето до усталости. Открываешь банку зимой, и в комнате вдруг становится чуть теплее, чем обещал календарь.