Пятиминутка из малины с целыми ягодами к чаю

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Малина не любит грубого обращения. Ее нельзя долго гонять по кастрюле, давить ложкой и заставлять становиться тяжелым темным сиропом. В хорошей пятиминутке ягоды остаются узнаваемыми, аромат – свежим, а варенье – живым.
Здесь важно не количество движений, а паузы. Малина должна сама дать сок под сахаром, затем быстро закипеть и так же быстро уйти в банки. Тогда зимой ложка такого варенья пахнет не сахаром, а июльским кустом.
Шаг 1
Малину переберите, но не мойте без необходимости. Если ягоды покупные, быстро ополосните и тщательно обсушите на полотенце.
Шаг 2
Пересыпьте малину сахаром слоями и оставьте на 3-4 часа, чтобы ягоды пустили сок. Миску лучше не трясти слишком активно.
Шаг 3
Переложите ягоды с соком в широкий таз или кастрюлю. Доведите до кипения на среднем огне, снимая пену.
Шаг 4
Варите 5 минут после закипания. Добавьте лимонный сок, аккуратно покачайте кастрюлю, не раздавливая ягоды ложкой.
Шаг 5
Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните до остывания.
Пятиминутка – это способ не сварить лето до усталости. Открываешь банку зимой, и в комнате вдруг становится чуть теплее, чем обещал календарь.
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