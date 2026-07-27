Антироссийские настроения набирают обороты

В ЕП заявили, что попытки вытеснить русскую культуру из общественной жизни евростран обречены на неудачу. Европарламентарий Фернан Картайзер подчеркнул, что культурное наследие нашей страны неразрывно связано с общеевропейской культурой, поэтому искусственно отделить одно от другого невозможно.

Государственный деятель отметил, что русская культура является неотъемлемой частью общего европейского наследия. Он заявил, что любые попытки искусственно избавиться от нее не имеют перспектив и обречены на провал.

Политик в то же время обратил внимание на то, что в последние годы в странах ЕС предпринимались многочисленные попытки избавиться от всего, что связано с Россией. Он уверен, что эти действия не принесли ожидаемого эффекта и оказались безуспешными. Однако, очевидно, что антироссийские настроения только набирают обороты.

В качестве примера русофобских действий политик привел отмену демонстраций балетных программ Большого театра, которые пользовались огромной популярностью у европейской аудитории.

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