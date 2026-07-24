Малосольные помидоры с базиликом и чесноком за ночь

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Есть заготовки, которые требуют терпения, стерильных банок и серьезного лица. А есть малосольные помидоры на одну ночь: вечером вы складываете их в контейнер, утром открываете крышку – и кухня встречает вас чесноком, базиликом и тем самым летним запахом, от которого сразу хочется хлеба с хрустящей коркой.
Лучше всего здесь работают небольшие плотные помидоры: сливки, черри или некрупные дачные, которые уже сладкие, но еще держат форму. Слишком мягкие плоды быстро раскисают, а нам нужна не томатная каша, а упругая закуска, где сок только слегка смешался с рассолом.
Шаг 1
Помидоры вымойте и обсушите. У крупных сделайте неглубокий крестообразный надрез у плодоножки, черри можно просто проколоть зубочисткой в двух местах. Так рассол быстрее доберется до мякоти.
Шаг 2
Чеснок нарежьте тонкими пластинками. Базилик и укроп не мельчите слишком сильно: крупные листочки отдают аромат мягче и не превращают рассол в зеленую пыль.
Шаг 3
Вскипятите воду с солью, сахаром, перцем и лавровым листом. Снимите с огня и дайте остыть до теплого состояния. Если любите более яркую кислинку, добавьте яблочный уксус уже в остывающий рассол.
Шаг 4
Сложите помидоры в контейнер или банку, пересыпая чесноком и зеленью. Залейте теплым рассолом, чтобы он почти полностью покрывал помидоры, прижмите тарелкой или крышкой.
Шаг 5
Оставьте на столе на 2 часа, затем уберите в холодильник на ночь. Утром попробуйте один помидор: он должен остаться плотным, но уже впитать чеснок, соль и базиликовую сладость.
В этих помидорах нет тяжелой солености зимних банок. Они про июльский стол: быстро, ярко, чуть небрежно и очень живо.
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