Малосольные помидоры с базиликом и чесноком за ночь

Эти малосольные помидоры проводят ночь в чесноке, базилике и теплом пряном рассоле, а утром уже пахнут так, будто на кухне случилось маленькое южное застолье.

Есть заготовки, которые требуют терпения, стерильных банок и серьезного лица. А есть малосольные помидоры на одну ночь: вечером вы складываете их в контейнер, утром открываете крышку – и кухня встречает вас чесноком, базиликом и тем самым летним запахом, от которого сразу хочется хлеба с хрустящей коркой.

Лучше всего здесь работают небольшие плотные помидоры: сливки, черри или некрупные дачные, которые уже сладкие, но еще держат форму. Слишком мягкие плоды быстро раскисают, а нам нужна не томатная каша, а упругая закуска, где сок только слегка смешался с рассолом.

Ингредиенты

помидоры – 800 г;

чеснок – 4 зубчика;

свежий базилик – 1 пучок;

укроп – несколько веточек;

вода – 700 мл;

соль – 1,5 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

черный перец горошком – 8-10 штук;

лавровый лист – 1 штука;

яблочный уксус – 1 ст. л. по желанию.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Помидоры вымойте и обсушите. У крупных сделайте неглубокий крестообразный надрез у плодоножки, черри можно просто проколоть зубочисткой в двух местах. Так рассол быстрее доберется до мякоти.

Шаг 2

Чеснок нарежьте тонкими пластинками. Базилик и укроп не мельчите слишком сильно: крупные листочки отдают аромат мягче и не превращают рассол в зеленую пыль.

Шаг 3

Вскипятите воду с солью, сахаром, перцем и лавровым листом. Снимите с огня и дайте остыть до теплого состояния. Если любите более яркую кислинку, добавьте яблочный уксус уже в остывающий рассол.

Шаг 4

Сложите помидоры в контейнер или банку, пересыпая чесноком и зеленью. Залейте теплым рассолом, чтобы он почти полностью покрывал помидоры, прижмите тарелкой или крышкой.

Шаг 5

Оставьте на столе на 2 часа, затем уберите в холодильник на ночь. Утром попробуйте один помидор: он должен остаться плотным, но уже впитать чеснок, соль и базиликовую сладость.

Как подать вкуснее

добавьте к помидорам ложку ароматного масла перед подачей;

подавайте с молодой картошкой или черным хлебом;

не держите закуску больше трех дней: свежий базилик быстро меняет запах;

если помидоры крупные, дайте им еще 6-8 часов в холодильнике.

В этих помидорах нет тяжелой солености зимних банок. Они про июльский стол: быстро, ярко, чуть небрежно и очень живо.