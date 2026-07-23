Молодая картошка с укропным маслом и чесноком

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Есть блюда, которые не требуют громких обещаний. Молодая картошка с укропом как раз из таких: поставил кастрюлю на плиту, нарезал зелень, раздавил чеснок – и кухня уже пахнет так, будто за окном не город, а дачная веранда после дождя.
Секрет здесь не в сложности, а в моменте. Молодой картофель не нужно мучить долгой чисткой и тяжелыми соусами. Ему достаточно соли, горячей кастрюли и укропного масла, которое тает на клубнях, попадает в каждую трещинку и делает даже самый будний ужин удивительно домашним.
Шаг 1
Картофель тщательно вымойте щеткой. Тонкую молодую кожицу можно не снимать: именно она дает тот самый летний вкус и приятную плотность. Если клубни крупные, разрежьте их пополам.
Шаг 2
Положите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой, посолите и доведите до кипения. Варите 15-20 минут, пока нож не будет входить легко, но сами клубни еще не начнут разваливаться.
Шаг 3
Пока картошка варится, приготовьте укропное масло. Мягкое сливочное масло смешайте с мелко нарезанным укропом, пропущенным через пресс чесноком, щепоткой перца и, если хочется свежести, каплей лимонной цедры.
Шаг 4
Слейте воду с готовой картошки и верните кастрюлю на самый слабый огонь на 30-40 секунд. Лишняя влага уйдет, и масло потом не стечет на дно, а ляжет на клубни тонкой ароматной пленкой.
Шаг 5
Добавьте ложку растительного масла и слегка встряхните кастрюлю, чтобы картофель чуть растрескался по краям. Можно подержать его под крышкой еще 2-3 минуты, периодически встряхивая: появятся румяные пятнышки и вкус станет глубже.
Шаг 6
Снимите кастрюлю с огня, добавьте укропное масло и снова накройте крышкой. Аккуратно встряхните картофель несколько раз. Чеснок не должен жариться до горечи, ему достаточно жара от клубней.
Шаг 7
Подавайте сразу, пока масло блестит, а укроп еще зеленый. Рядом поставьте сметану, малосольные огурцы или простой салат из помидоров – молодая картошка любит честную компанию.
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