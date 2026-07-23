Молодая картошка с укропным маслом и чесноком

Молодая картошка хороша именно сейчас, пока кожура тонкая, а клубни пахнут землей и летним рынком. Достаточно укропного масла, чеснока и пары правильных движений с кастрюлей, чтобы простой ужин получился почти праздничным.

Есть блюда, которые не требуют громких обещаний. Молодая картошка с укропом как раз из таких: поставил кастрюлю на плиту, нарезал зелень, раздавил чеснок – и кухня уже пахнет так, будто за окном не город, а дачная веранда после дождя.

Секрет здесь не в сложности, а в моменте. Молодой картофель не нужно мучить долгой чисткой и тяжелыми соусами. Ему достаточно соли, горячей кастрюли и укропного масла, которое тает на клубнях, попадает в каждую трещинку и делает даже самый будний ужин удивительно домашним.

Ингредиенты

молодой картофель небольшого размера – 1 кг;

сливочное масло – 70 г;

чеснок – 3-4 зубчика;

свежий укроп – 1 большой пучок;

растительное масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

лимонная цедра – 0,5 ч. л. по желанию;

сметана или малосольные огурцы – для подачи.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Картофель тщательно вымойте щеткой. Тонкую молодую кожицу можно не снимать: именно она дает тот самый летний вкус и приятную плотность. Если клубни крупные, разрежьте их пополам.

Шаг 2

Положите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой, посолите и доведите до кипения. Варите 15-20 минут, пока нож не будет входить легко, но сами клубни еще не начнут разваливаться.

Шаг 3

Пока картошка варится, приготовьте укропное масло. Мягкое сливочное масло смешайте с мелко нарезанным укропом, пропущенным через пресс чесноком, щепоткой перца и, если хочется свежести, каплей лимонной цедры.

Шаг 4

Слейте воду с готовой картошки и верните кастрюлю на самый слабый огонь на 30-40 секунд. Лишняя влага уйдет, и масло потом не стечет на дно, а ляжет на клубни тонкой ароматной пленкой.

Шаг 5

Добавьте ложку растительного масла и слегка встряхните кастрюлю, чтобы картофель чуть растрескался по краям. Можно подержать его под крышкой еще 2-3 минуты, периодически встряхивая: появятся румяные пятнышки и вкус станет глубже.

Шаг 6

Снимите кастрюлю с огня, добавьте укропное масло и снова накройте крышкой. Аккуратно встряхните картофель несколько раз. Чеснок не должен жариться до горечи, ему достаточно жара от клубней.

Шаг 7

Подавайте сразу, пока масло блестит, а укроп еще зеленый. Рядом поставьте сметану, малосольные огурцы или простой салат из помидоров – молодая картошка любит честную компанию.

Кулинарные подсказки