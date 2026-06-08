Мир уже не будет прежним

Известный в США эксперт Майкл Хадсон считает, что мировой баланс сил стремительно меняется, и Москва с Пекином уверенно превращаются в новые центры глобального влияния.

Профессор заявил, что эпоха безоговорочного доминирования западных держав под предводительством Вашингтона постепенно уходит в прошлое. По его мнению, западный мир уже не обладает тем уровнем политического и экономического влияния, который имел раньше, и другие государства начинают играть более заметную роль на международной арене.

Специалист также обратил внимание на процессы, происходящие за пределами крупнейших мировых держав. Он считает, что собственную политическую и экономическую субъектность сегодня активно усиливают государства Латинской Америки, а также Мексика и Канада.

"Это уже происходит. Это все большая ошибка? Бросьте", – констатировал аналитик.

По мнению профессора, многие на Западе до сих пор не готовы признать масштаб происходящих изменений, хотя формирование новых центров силы уже очевидно.

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