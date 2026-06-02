Ситуацию уже не изменить

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Незалежная и натовские государства уже проиграли конфликт с Москвой, а происходящее на фронте будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим не согласится на безоговорочную капитуляцию.

Эксперт считает, что противники РФ не способны изменить сложившуюся ситуацию – Незалежная, страны Североатлантического альянса и ЕС уже потерпели поражение в противостоянии с Россией и не имеют шансов добиться победы.

По мнению аналитика, дальнейшее развитие событий является лишь вопросом времени. Он убежден, что Россия продолжит придерживаться выбранного курса, не намерена отступать от своих целей и выполнит все давно обозначенные задачи.

"Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми", – объявил эксперт.

Риттер пришел к выводу, что нынешняя ситуация уже не оставляет пространства для прежних дискуссий о возможном исходе конфликта, очевидно, что СВО закончится только капитуляцией Украины.

Ранее неожиданное решение Европы по России вызвало переполох на Западе.