Куриные шашлычки в духовке с летним маринадом и овощами

Куриные шашлычки в духовке с летним маринадом и овощами
Куриные шашлычки в духовке с летним маринадом и овощами
Куриные шашлычки в духовке с летним маринадом и овощами дают вкус пикника даже без мангала, если мясо замариновать в йогурте, лимоне и зелени.

Иногда хочется шашлыка, но не хочется собирать угли, ждать погоду и спорить с дымом. Для таких вечеров есть куриные шашлычки в духовке: деревянные шпажки, легкий маринад, немного овощей и тот самый запах, который делает обычный ужин похожим на выезд за город.

Куриное филе легко пересушить, поэтому маринад должен не только пахнуть, но и защищать мясо. Йогурт смягчает волокна, лимон дает свежесть, масло помогает специям раскрыться, а короткое запекание на высокой температуре сохраняет сочность.

Ингредиенты

  • куриное филе бедра или грудки – 700 г;
  • натуральный йогурт – 150 г;
  • лимонный сок – 1,5 ст. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • черный перец – по вкусу;
  • сладкий перец – 2 штуки;
  • красный лук – 1 штука;
  • кабачок – 1 небольшой.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Деревянные шпажки замочите в воде на 20 минут, чтобы они не темнели в духовке. Курицу нарежьте одинаковыми кусочками.

Шаг 2

Смешайте йогурт, лимонный сок, масло, натертый чеснок, паприку, соль и перец. Положите курицу в маринад и оставьте минимум на 40 минут, а лучше на 2 часа.

Шаг 3

Перец, лук и кабачок нарежьте кусочками примерно такого же размера, как курица. Слишком мелкие овощи успеют сгореть раньше мяса.

Шаг 4

Нанижите курицу и овощи на шпажки, чередуя цвета. Разложите на решетке или противне, застеленном пергаментом.

Шаг 5

Запекайте при 220 градусах 15-18 минут. В середине приготовления переверните шашлычки. В конце можно включить гриль на 2 минуты, чтобы появились румяные края.

Чтобы было сочнее

  • филе бедра получается мягче грудки;
  • не держите шашлычки в духовке дольше нужного;
  • овощи нарезайте крупно;
  • подавайте сразу, с соусом из йогурта и зелени.

Это не замена дымному мангалу, а отдельный домашний сценарий: быстрый, яркий и очень удобный, когда лето хочется поставить на стол прямо сегодня.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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