Куриные шашлычки в духовке с летним маринадом и овощами

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Иногда хочется шашлыка, но не хочется собирать угли, ждать погоду и спорить с дымом. Для таких вечеров есть куриные шашлычки в духовке: деревянные шпажки, легкий маринад, немного овощей и тот самый запах, который делает обычный ужин похожим на выезд за город.
Куриное филе легко пересушить, поэтому маринад должен не только пахнуть, но и защищать мясо. Йогурт смягчает волокна, лимон дает свежесть, масло помогает специям раскрыться, а короткое запекание на высокой температуре сохраняет сочность.
Шаг 1
Деревянные шпажки замочите в воде на 20 минут, чтобы они не темнели в духовке. Курицу нарежьте одинаковыми кусочками.
Шаг 2
Смешайте йогурт, лимонный сок, масло, натертый чеснок, паприку, соль и перец. Положите курицу в маринад и оставьте минимум на 40 минут, а лучше на 2 часа.
Шаг 3
Перец, лук и кабачок нарежьте кусочками примерно такого же размера, как курица. Слишком мелкие овощи успеют сгореть раньше мяса.
Шаг 4
Нанижите курицу и овощи на шпажки, чередуя цвета. Разложите на решетке или противне, застеленном пергаментом.
Шаг 5
Запекайте при 220 градусах 15-18 минут. В середине приготовления переверните шашлычки. В конце можно включить гриль на 2 минуты, чтобы появились румяные края.
Это не замена дымному мангалу, а отдельный домашний сценарий: быстрый, яркий и очень удобный, когда лето хочется поставить на стол прямо сегодня.
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