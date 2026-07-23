Варенье из черной смородины без долгой варки

Варенье из черной смородины без долгой варки
Фото утро.ру
Черная смородина не любит долгую варку: от нее ягода темнеет, теряет свежий запах и становится просто сладкой массой. В этом рецепте варенье кипит всего несколько минут, но успевает стать густым, ярким и таким ароматным, что банку хочется открыть еще до зимы.

Черная смородина – ягода с характером. Она не просит ванили, корицы и сложных фокусов: у нее уже есть густой лесной запах, кислинка и тот глубокий цвет, который окрашивает ложку почти мгновенно. Поэтому самое важное в смородиновом варенье – вовремя остановиться.

Долгая варка делает его тяжелым и плоским. А короткая, почти нетерпеливая пятиминутка сохраняет лето в банке: ягоды остаются живыми, сироп густеет сам благодаря пектину, а кухня пахнет так, будто на стол только что высыпали целое лукошко с дачи.

Ингредиенты

  • черная смородина – 1 кг;
  • сахар – 900 г;
  • вода – 100 мл;
  • лимонный сок – 1 ст. л. по желанию.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Смородину переберите, уберите веточки, листья и мягкие ягоды. Быстро промойте в прохладной воде и дайте хорошо стечь. Чем меньше лишней воды попадет в кастрюлю, тем гуще получится сироп.

Шаг 2

Переложите ягоды в широкий таз или кастрюлю с толстым дном. Добавьте половину сахара, аккуратно встряхните и оставьте на 2-3 часа. Смородина пустит сок, а часть сахара начнет растворяться без лишнего нагрева.

Шаг 3

Влейте воду, поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите ягоды до кипения. Помешивайте бережно, чтобы не превратить смородину в пюре. Когда появится пена, снимите ее ложкой.

Шаг 4

Добавьте оставшийся сахар и варите ровно 5 минут после повторного закипания. Огонь держите умеренным: варенье должно активно булькать, но не убегать через край.

Шаг 5

Если хочется более свежего вкуса, в конце добавьте лимонный сок. Он подчеркнет кислинку смородины и поможет сохранить красивый цвет сиропа.

Шаг 6

Разлейте горячее варенье по стерилизованным сухим банкам, сразу закройте крышками и переверните на 5-10 минут. Затем верните банки в обычное положение и укутайте до полного остывания.

Шаг 7

Через сутки сироп станет заметно гуще. Смородиновому варенью нужно немного времени, чтобы собраться: не тревожьте банки сразу, пусть пектин спокойно сделает свою работу.

Кулинарные подсказки

  • для густого варенья берите зрелую, но не переспевшую смородину;
  • не увеличивайте время варки: густота появится после остывания;
  • широкая кастрюля лучше высокой, в ней лишняя влага уходит быстрее;
  • если ягоды очень кислые, сахар можно увеличить до 1 кг;
  • храните банки в прохладном темном месте, а открытую банку – в холодильнике.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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