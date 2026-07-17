Анджелина Джоли готовится навсегда уехать из Лос-Анджелеса

Звезда давно мечтает о переезде

Анджелину Джоли больше ничего не удерживает в Лос-Анджелесе. После совершеннолетия младших детей актриса получила возможность окончательно закрыть многолетнюю главу своей жизни в Голливуде и, как сообщают источники, уже готовится к переезду.

Отмечается, что дива давно хотела уехать из Калифорнии, однако семейные обстоятельства не позволяли ей этого сделать. До тех пор пока Нокс и Вивьен не исполнилось 18 лет, звезда была вынуждена оставаться в Лос-Анджелесе.

12 июля близнецы достигли совершеннолетия, а значит, теперь все шестеро детей актрисы стали взрослыми. Источник из окружения знаменитости отметил, что наследники всегда были для нее главным приоритетом, но теперь перед семьей открываются новые возможности – больше путешествий, жизнь в разных странах и свобода в выборе места проживания.

О своих планах актриса говорила еще несколько лет назад. В одном из интервью она заявила, что покинет надоевший ей город сразу после того, как младшие наследники станут совершеннолетними. Звезда также признавалась, что хотела бы проводить больше времени в Камбодже и чаще навещать родных, живущих за пределами США. Кроме того, она не скрывала, что устала от постоянного внимания к своей личной жизни и считает, что за пределами Голливуда люди относятся друг к другу гораздо теплее.

Разговоры о скором переезде усилились после того, как в мае этого года актриса выставила на продажу свое родовое гнездо почти за 30 миллионов долларов. Дива купила этот дом вскоре после расставания с Брэдом Питтом, напоминает женский журнал "Клео.ру".

К слову, недавно на просторах интернет-пространства активно обсуждали необычные перемены во внешности знаменитости.