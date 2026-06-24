Бруклин Бекхэм заработал на семейном конфликте – Page Six

Парень активно развивает собственный бренд

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, вновь оказался в центре внимания, но на этот раз повод получился весьма неоднозначным. Молодой человек, чья ссора с родителями обсуждается в светской хронике уже несколько месяцев, снялся в рекламной кампании сервиса доставки еды DoorDash. По данным инсайдеров, его гонорар за участие составил около одного миллиона долларов, однако реакция публики оказалась далека от восторга.

Вирусный ролик построен на иронии: по сюжету у Бруклина, отец которого является одним из самых знаменитых футболистов, есть билеты на финал Чемпионата мира по футболу, но он решает отдать их курьеру, многозначительно намекая, что "у него есть своя долгая история". Именно эта отсылка и стала камнем преткновения. Зрители мгновенно связали сюжет с его публичным разрывом с семьей. В январе Бруклин обвинил родителей в давлении на его брак с Николой Пельтц и заявил, что не желает мириться.

В итоге рекламная кампания разделила аудиторию. Одни хвалили маркетологов за удачный ход, превративший личный скандал в инфоповод. Другие же обрушились на самого Бруклина с критикой, обвинив его в попытке цинично заработать на личных драмах. Особенно остро это восприняли те, кто помнит его недавние заявления о стремлении к тишине и защите частной жизни. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Очевидно, что для самого Бруклина этот контракт – логичный коммерческий шаг. Он активно развивает собственный бренд острых соусов Cloud23 и работает над личным медийным образом. В условиях, когда внимание публики приковано к его персоне, монетизация этого интереса через крупный рекламный контракт выглядит прагматичным решением для построения независимой карьеры.

Ранее Виктория Бекхэм высказалась о скандале с сыном.