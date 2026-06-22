Норкин прокомментировал жалобу из-за слов о неграх-рэперах

Норкин устроил международный скандал словами о неграх-рэперах
Андрей Норкин. Кадр: канал "НТВ"
Знаменитость остер на язык

Резкое высказывание ведущего Андрея Норкина о неграх-рэперах привело к грандиозному скандалу. В одном из телешоу звезда с недовольством говорил о таких артистах и заявлял, что посещая Россию, они ведут себя непотребно и могут употреблять запрещенные вещества. Более того, он даже предложил подбрасывать им "запрещенку", чтобы потом обменивать на россиян, схваченных в США.

Ситуация получила продолжение: организаторы концертов зарубежных артистов обратились в надзорные органы. А журналист уже публично отреагировал на претензии в свой адрес. Он объявил, что не видит проблемы в своих словах и предложил критикам внимательно ознакомиться с полным выпуском программы. Знаменитость заявил, что его слова необходимо рассматривать исключительно в контексте всей программы. Он отметил, что тем, кто посмотрит полный эфир, все станет понятно и дополнительных вопросов не возникнет. От более подробного комментария звезда решил воздержаться.

В свою очередь, представители концертного бизнеса объявили, что подобные заявления способны нанести серьезный репутационный ущерб как приглашенным артистам, так и самой России. Организаторы также подчеркнули, что работающие с ними зарубежные музыканты соблюдают законодательство и ведут законопослушный образ жизни во время пребывания в принимающей стране.

А однажды Норкин довел россиян до истерики анекдотом про Одессу.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
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