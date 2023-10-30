Норкин довел зрителей "Места встречи" до истерики анекдотом про Одессу

Ведущий знает, чем разрядить обстановку

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин решил порадовать аудиторию НТВ очередным анекдотом, поведав про "аферу века".

Чтобы разрядить обстановку, Андрей на этот раз решил уйти от злободневных политических тем – однако и в этом анекдоте можно найти аналогию происходящим в мире событиям.

Итак, в начале прошлого столетия по одной из улиц Одессы пробегает по улице мальчик-газетчик, кричащий об "экстренном выпуске" – настоящая сенсация! 919 человек обманули всего за какой-то час.

По сюжету этой истории газетчика подозвал мужчина, проезжавший мимо. Он отдал ребенку деньги за газету, чтобы узнать, как умудрились обмануть столько народу.

"А мальчишка убегает и кричит: "Сенсация, в течение часа обманули 920 человек", – завершил анекдот Норкин под смех аудитории.

А ранее Норкин решил затравить аудитории анекдот про первого президента России Бориса Ельцина, оказавшегося вдруг в выгребной яме.