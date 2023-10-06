Норкин обратился к россиянам: "Не могу больше работать"

Норкин обратился к россиянам: "Не могу больше работать"
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий сделал заявление

Известный российский журналист Андрей Норкин считается одним из самых непримиримых защитников интересов родины на отечественном телевидении. Ведущий отличается жесткой патриотической позицией.

На Западе журналиста даже внесли в санкционный список за личную политическую позицию. Как известно, Андрей Норкин поддержал решение главы государства о начале специальной военной операции на Украине. Кроме того, в 2014 году он позитивно воспринял новость о возвращении Крыма в Россию.

Профессиональную карьеру Андрей Норкин начал еще в СССР, а сегодня он является ведущим рейтинговой программы "Место встречи" на НТВ, где обсуждают актуальные политические события. Зрители особенно ценят журналиста за искрометный юмор.

Он очень любит рассказывать анекдоты во время эфира, однако на сей раз недоброжелатели злостно подшутили над самим ведущим. Дело в том, что в социальных сетях появилось фейковое видео, на котором якобы говорит Андрей Норкин.

"Не могу больше работать на телевидении в таких условиях, цензура, рот мне затыкают, ничего сказать не разрешают",

– процитировал журналист свой фейковый образ. При этом он сделал довольно жесткое заявление, назвав подобные ролики "хренью". Телеведущий обратился к россиянам и призвал их быть бдительными.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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