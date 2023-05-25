Норкина довели до бешенства на "Месте встречи" после спора о Польше

Норкина довели до бешенства на "Месте встречи" после спора о Польше
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущий устроил горячие дебаты

Телеведущий Андрей Норкин вновь устроил жаркие споры с украинской гостьей Яниной Соколовской – даже начал сомневаться в адекватности приглашенного киевского эксперта.

Соколовская заявила, что Польша останется главным хабом для переброски техники и оружия НАТО на Украину. Переданные для ВСУ самолеты также будут стоять на ее аэродромах. Ну а в скором времени стоит ожидать даже политического слияния Варшавы и Киева – наподобие Союзного государства России и Белоруссии.

Норкин же решил, что такие мысли свойственны умалишенным людям. Ведущий непринужденно поинтересовался состоянием гостьи и спросил, верит ли та в собственные слова. Услышав утвердительный ответ, Норкин привел следующий случай: визиты Джо Байдена на Украину проходили не менее эмоционально и ярко, однако у Киева до сих пор нет гарантий членства в НАТО.

Соколовская же ответила, что Польше свойственно болезненное местячковое имперство – а потому Варшава найдет "способ оформляться".

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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