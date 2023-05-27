Норкин срочно прервал эфир "Места встречи" после слов эксперта о Путине

Норкин срочно прервал эфир "Места встречи" после слов эксперта о Путине
Фото: кадр "Место встречи", НТВ
Шоу едва не завершилось скандалом

Эфир передачи "Место встречи" едва не закончился трагично. Телеведущий Андрей Норкин успел вмешаться в ситуацию до того, как ситуация обострилась до предела.

В одном из недавних выпусков российский политик Борис Надеждин позволил себе неосторожное высказывание в адрес Владимира Путина. По его словам, при нынешнем политическом режиме России не светят никакие хорошие отношения с Европой. Спикер посоветовал выбрать другого руководителя, который сможет выстроить с Западом нормальные коммуникации, напомнив, что скоро в стране пройдут президентские выборы.

После этого Норкин поспешил прервать речь спикера, постаравшись не дать ему до конца выразить свою мысль. 

"Боюсь, Борис Борисыч, что вы сейчас в другую сторону агитировали. Вас послушают избиратели и сделают ровно противоположное", – отметил ведущий.

Однако Надеждин с ним не согласился, вступив в громкую полемику. После этого ведущий сделал предупреждение, что сейчас программа закончится и прервал эфир рекламой.

Для эсперта в студии такие заявления могут обернуться плохим исходом событий. Несмотря на пометку про президентские выборы, слова политика правоохранители способны рассматривать как призывы к свержению власти, поэтому Норкин в какой-то степени помог Надеждину не угодить в крупный скандал.

Источник: Блокнот
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