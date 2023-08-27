Анекдот Норкина про эстонца и дохлых цыплят заставил народ хохотать в голос

Анекдот Норкина про эстонца и дохлых цыплят заставил народ хохотать в голос
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий не изменяет традиции

Известный российский телеведущий Андрей Норкин славится своим тонким политическим анализом событий, разворачивающихся на международной арене. Однако многие любят знаменитость за его отличное чувство юмора. Норкин регулярно балует публику остроумными анекдотами. Его недавняя острота о жителе Эстонии и дохлых цыплятах произвела фурор.

Андрей травит анекдоты на популярной телепередаче "Место встречи". Его остроумные байки всегда радуют благодарную публику. На этот раз телеведущий решил пройтись по нашим соседям эстонцам. Норкин рассказал анекдот про жителя этой европейской страны, который решил разводить куриц на своем дачном участке.

Для того чтобы взрастить потомство пернатых, эстонец купил сотню цыплят. Памятуя об отличных всходах семян, он закопал птичек у себя на грядках – одни головки торчали. Несчастные издохли на следующий день. Озадаченный европеец купил еще сто птичек и прикопал их уже вверх тормашками. Они погибли в тот же день.

"Он написал письмо в эстонский государственный сельскохозяйственный институт, описал проблему, подробно, что он как делал. Сидит, ждет ответ. Проходят неделя, две. Проходит месяц, приходит ответ, он читает: пришлите образцы почвы", – феерично завершил телеведущий, добавив непередаваемый эстонский акцент.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как Норкин пережил гибель жены.

Источник: Место встречи ✓ Надежный источник
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