Норкин вышвырнул из "Места встречи" известного украинского эксперта

Норкин вышвырнул из "Места встречи" известного украинского эксперта
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущий не рад перспективе беседовать с беглым киевлянином

Телеведущий Андрей Норкин, как известно, на мелочи не разменивается и всегда готов к колкостям в отношении самых скандальных гостей "Места встречи". На этот раз журналист выразил свое мнение о бывшем депутате Верховной Рады Илье Киве, который стал завсегдатаем российского федерального ТВ.

Киву Норкин наотрез отказался видеть – тот, по мнению Норкина, очень непрост. Украина отказывается принимать бывшего депутата Рады. Потому тот решил протоптать себе дорогу в российских ток-шоу.

"Хотя мы помним, как он высказывался о русских, будучи депутатом Рады. Никогда не стану приглашать его в свою программу", – высказался Андрей.

К  слову, не так давно Норкин отказался комментировать ситуацию с Лией Ахеджаковой, заявив, что против освещения конкретных фамилий и имен в негативном ключе.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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