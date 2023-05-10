Норкин вышвырнул из "Места встречи" известного украинского эксперта

Ведущий не рад перспективе беседовать с беглым киевлянином

Телеведущий Андрей Норкин, как известно, на мелочи не разменивается и всегда готов к колкостям в отношении самых скандальных гостей "Места встречи". На этот раз журналист выразил свое мнение о бывшем депутате Верховной Рады Илье Киве, который стал завсегдатаем российского федерального ТВ.

Киву Норкин наотрез отказался видеть – тот, по мнению Норкина, очень непрост. Украина отказывается принимать бывшего депутата Рады. Потому тот решил протоптать себе дорогу в российских ток-шоу.

"Хотя мы помним, как он высказывался о русских, будучи депутатом Рады. Никогда не стану приглашать его в свою программу", – высказался Андрей.

К слову, не так давно Норкин отказался комментировать ситуацию с Лией Ахеджаковой, заявив, что против освещения конкретных фамилий и имен в негативном ключе.