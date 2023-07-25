"Я буду жить дальше": как Норкин из "Места встречи" пережил гибель жены

Ведущий узнал о смерти супруги во время эфира

2020-й год стал самым настоящим испытанием для ведущего "Места встречи" Андрея Норкина, потерявшего тогда супругу и самого близкого человека на свете.

Андрей прожил с Юлией практически три десятка лет. Паре все завидовали: Норкина умело направляла мужа, чьими успехами искренне гордилась. И, конечно, была для него человеком, который "прикрывал тыл" – обеспечивала комфорт и уют дома. И вдруг 4 июня она скончалась.

Однако Норкин нашел в себе силы идти дальше. В первое время после потери Андрея поддерживали поклонники – то и дело телеведущий публиковал посты, выкладывая фотографии с покойной женой. Обещал, что будет всегда помнить супругу "летящей и радостной". И найдет в себе силы идти дальше.

В тот же год Андрей возобновил свои концерты, расписав гастроли аж на целые полгода вперед. Досуг проводил с семьей – частенько сидел с внуком, который родился в 2019 году. Обзавелся внучкой Евангелиной.

Какова же была сенсация, когда стало известно, что Норкин прошел еще "дальше", чем предполагали его хейтеры. В 2021 году он женился уже во второй раз, встретив счастье с Ириной Бородиной, которая оказалась старше своего избранника на несколько лет. Вероятно, пишут СМИ, Норкин встретил женщину, которая смогла оказать ему поддержку в самое непростое время – и дала больше, чем все остальные.

Переживший горе ведущий тогда поблагодарил всех: и тех, кто радуется его счастью, и тех, кто посылает на его голову проклятья и ругает на чем свет стоит.

"Пусть каждому из вас станет чуточку ярче, теплее и радостнее!" – обратился тогда Норкин к публике.

Подозревают, что после пережитого у Андрея ушла импульсивность, с которой он когда-то обрушивался на самых резких гостей "Места встречи" на телеканале НТВ. Сам журналист объяснял, почему вдруг так успокоился.