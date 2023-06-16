"Больше не хочу": Норкин отказался "бить морду" самому бешеному эксперту из НТВ

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Телеведущий Андрей Норкин отказался от разбирательств с одним скандальным экспертом из "Места встречи". В этом сам шоумен признался зрителям, выступая на собственном концерте.
После призывов гостей убрать из эфиров киевскую скандалистку Янину Соколовскую. Более того, у Андрея поинтересовались, когда он наконец сможет "набить морду" еще одному громкому гостю российского МИД Андрею Федорову, чрезвычайно раздражающего аудиторию "Места встречи".
"То, что я в драки влезал – я уже больше так не хочу. Я чувствую, что это неправильно..." – ответил Андрей.
Норкин вспомнил, как несколько лет назад в студии случилась потасовка с приглашенным спикером Виталием Суворовым – ведущий полетел на него с кулаками. С тех пор Андрей пытается держаться спокойнее.
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