"Больше не хочу": Норкин отказался "бить морду" самому бешеному эксперту из НТВ

"Больше не хочу": Норкин отказался "бить морду" самому бешеному эксперту из НТВ
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущий за шесть лет пересмотрел подход к ведению своей программы

Телеведущий Андрей Норкин отказался от разбирательств с одним скандальным экспертом из "Места встречи". В этом сам шоумен признался зрителям, выступая на собственном концерте.

После призывов гостей убрать из эфиров киевскую скандалистку Янину Соколовскую. Более того, у Андрея поинтересовались, когда он наконец сможет "набить морду" еще одному громкому гостю российского МИД Андрею Федорову, чрезвычайно раздражающего аудиторию "Места встречи".

"То, что я в драки влезал – я уже больше так не хочу. Я чувствую, что это неправильно..." – ответил Андрей.

Норкин вспомнил, как несколько лет назад в студии случилась потасовка с приглашенным спикером Виталием Суворовым – ведущий полетел на него с кулаками. С тех пор Андрей пытается держаться спокойнее.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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