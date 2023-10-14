Норкин устроил публичный разнос "сочувствующему" артистам-предателям политологу

Андрей четко обозначил свою позицию

Бегство ряда российских звезд за рубеж после известных событий прошлого года продолжает будоражит общественность. Тем более, что сами беглецы постоянно привлекают к себе внимание громкими заявлениями. Любопытно, что некоторые аналитики пытаются прочувствовать логику артистов-предателей. Такой подход резко осудил известный телеведущий Андрей Норкин.



В очередном выпуске телепередачи "Место встречи" Норкин устроил настоящий разнос своему собеседнику, журналисту Максиму Юсину. Диалог начался с того, что Андрей попросил политолога поделиться своим мнением насчет того, почему артисты-беглецы выступали резко против действий Российской Федерации в конфликте с украинским государством, а теперь отчего-то активно поддерживают Израиль в разборках с палестинцами.



Юсин выступил с неожиданным заявлением. Журналист объявил, что предавших Россию артистов "можно понять", так как сейчас-то они "поддерживают своих". Мол, никого же не удивляет, когда армяне выступают за армян. Тот факт, что многие звезды из России крайне неожиданно ощутили себя частью еврейского государства, остался за скобками.



Норкин с такой позицией не согласился и резко ответил Юсину. Телеведущий эмоционально отметил, что исходя из такой логики, россияне, проживающие в Донбассе, для беглецов совсем "не свои", что многое говорит об их моральном облике.



К слову, ранее Андрей Норкин насмешил народ анекдотом про Ельцина в выгребной яме.

