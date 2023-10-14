Норкин устроил публичный разнос "сочувствующему" артистам-предателям политологу

Норкин устроил публичный разнос "сочувствующему" артистам-предателям политологу
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей четко обозначил свою позицию

Бегство ряда российских звезд за рубеж после известных событий прошлого года продолжает будоражит общественность. Тем более, что сами беглецы постоянно привлекают к себе внимание громкими заявлениями. Любопытно, что некоторые аналитики пытаются прочувствовать логику артистов-предателей. Такой подход резко осудил известный телеведущий Андрей Норкин.

В очередном выпуске телепередачи "Место встречи" Норкин устроил настоящий разнос своему собеседнику, журналисту Максиму Юсину. Диалог начался с того, что Андрей попросил политолога поделиться своим мнением насчет того, почему артисты-беглецы выступали резко против действий Российской Федерации в конфликте с украинским государством, а теперь отчего-то активно поддерживают Израиль в разборках с палестинцами.

Юсин выступил с неожиданным заявлением. Журналист объявил, что предавших Россию артистов "можно понять", так как сейчас-то они "поддерживают своих". Мол, никого же не удивляет, когда армяне выступают за армян. Тот факт, что многие звезды из России крайне неожиданно ощутили себя частью еврейского государства, остался за скобками.

Норкин с такой позицией не согласился и резко ответил Юсину. Телеведущий эмоционально отметил, что исходя из такой логики, россияне, проживающие в Донбассе, для беглецов совсем "не свои", что многое говорит об их моральном облике.

К слову, ранее Андрей Норкин насмешил народ анекдотом про Ельцина в выгребной яме.

Источник: Место встречи ✓ Надежный источник

В армию на общих основаниях: раскрыта судьба переехавших в Израиль россиян

Еврейское государство оказалось в сложной ситуации

"Проще договориться с ХАМАС": что происходит с родней Пригожина в Израиле

Продюсер сильно переживает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей