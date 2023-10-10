Норкин взорвал студию "Места встречи" анекдотом про Ельцина в выгребной яме

Журналист в очередной раз нашел способ отвлечь аудиторию и сбавить градус в программе

Андрей Норкин придумал новый анекдот для своей аудитории, поведав поклонникам и зрителям по ту сторону экрана телевизора анекдот про первого президента России Бориса Ельцина.

По сюжету этой невероятно остроумной истории нетрезвый Ельцин решил прогуляться по одному из колхозов, в котором оказался во время рабочей поездки. И тут внезапно оступившийся государственный лидер упал в выгребную яму, откуда начал кричать и просить о помощи.

По счастью, нашелся местный житель неподалеку, который прибежал и спас первое лицо государства, которое тонуло в фекалиях.

"Ельцин отряхнулся, поблагодарил своего спасителя и говорит колхознику: "Только ты не говори никому, что я упал в яму с <...> (фекалиями – прим. ред.)". А тот ему в ответ: "Хорошо, но и вы никому не говорите, что это я вас оттуда вытащил", – завершил анекдот Норкин.

Телеведущий "Места встречи" как-то признавался, что постоянно ищет анекдоты на злободневные темы, которые будут всегда актуальны и забавны для его аудитории – и, судя по реакции, всегда добивается нужной реакции от зрителей. Недавно Андрей поведал анекдот про эстонца, который решил разводить у себя дома куриц.