Грубая записка фанатки заставила Самбурскую выругаться

Актриса была очень зла

Необычный подарок поклонницы вывел Настасью Самбурскую из себя. В социальных сетях актриса показала букет с провокационной запиской и в резкой форме ответила автору наглой выходки.

Знаменитость опубликовала видео, записанное в гримерке после спектакля. Девушка рассказала, что получила в подарок цветочную композицию с необычным названием "Яйцеклетка и сперматозоид", однако главным сюрпризом оказалась записка, вложенная в букет.

Артистка сообщила, что после успешного выступления с радостью приняла цветы, но настроение резко изменилось, когда она прочла в записке абсолютно бестактный совет "заморозить яйцеклетку и жить спокойно". Такой жест поклонницы взбесил звезду, и в ответ она грубо послала ее на три буквы.

"Девушка с первого ряда, иди на***", – не сдерживая эмоции, проговорила знаменитость в камеру.

К слову, недавно взбешенная Самбурская набросилась на Малахова