Грубая записка фанатки заставила Самбурскую выругаться

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Необычный подарок поклонницы вывел Настасью Самбурскую из себя. В социальных сетях актриса показала букет с провокационной запиской и в резкой форме ответила автору наглой выходки.
Знаменитость опубликовала видео, записанное в гримерке после спектакля. Девушка рассказала, что получила в подарок цветочную композицию с необычным названием "Яйцеклетка и сперматозоид", однако главным сюрпризом оказалась записка, вложенная в букет.
Артистка сообщила, что после успешного выступления с радостью приняла цветы, но настроение резко изменилось, когда она прочла в записке абсолютно бестактный совет "заморозить яйцеклетку и жить спокойно". Такой жест поклонницы взбесил звезду, и в ответ она грубо послала ее на три буквы.
"Девушка с первого ряда, иди на***", – не сдерживая эмоции, проговорила знаменитость в камеру.
К слову, недавно взбешенная Самбурская набросилась на Малахова
Жители Незалежной доведены до предела
На поле битвы произошел необычный инцидент