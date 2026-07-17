Поперечный* исключил возвращение в Россию

Артист все для себя решил

Популярный комик Данила Поперечный* заявил, что не планирует возвращаться в Россию даже в том случае, если вновь получит возможность свободно выступать и работать. Артист похвастался, что за время жизни за границей уже выстроил новую судьбу и не собирается начинать все заново.

Беглец рассказал, что решение покинуть Россию было связано не с идеологическими взглядами. Он подчеркнул, что причиной отъезда стали ограничения, с которыми, как он утверждает, столкнулся в профессиональной деятельности.

Комик также раскритиковал людей, которые объясняют эмиграцию исключительно несогласием с действиями властей. Он отметил, что считает это глупостью – сегодня в мире сложилась такая ситуация, что при подобном подходе придется постоянно менять место проживания.

Артист чувствует себя весьма комфортно в США и постепенно привыкает к новой реальности. При этом он не стал скрывать, что продолжает скучать по России и не видит ничего необычного в таких чувствах.

Однако, говоря о возможности возвращения, юморист жестко отрезал, что даже при самых благоприятных условиях не желает жить в России.

"Но если бы я сейчас каким-то магическим образом получил <…> какие-то гарантии безопасности, переехал бы я жить обратно? Наверное, уже и нет", – объявил он.

Ранее у беглой Литвиновой потребовали четко обозначить позицию по ситуации на международной арене.

*признан в РФ иностранным агентом