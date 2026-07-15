Бородин потребовал у Литвиновой четко обозначить позицию по СВО

У Литвиновой потребовали четко обозначить позицию по СВО
Рената Литвинова. Кадр: YouTube
Поведение знаменитости многих раздражает

Интерес публики к Ренате Литвиновой не утихает. Так, недавно известный общественник Виталий Бородин потребовал, чтобы актриса публично высказалась о своей позиции по спецоперации, заявив, что невозможно столько времени одновременно дистанцироваться от России и продолжать вести здесь дела.

Активист напомнил, что после отъезда из страны Литвинова называла свое решение своеобразным протестом и заявляла, что больше не ощущает прежней связи с Россией. Кроме того, он обратил внимание на ее общение с людьми, признанными в РФ иностранными агентами. 

Однако все это не мешает звезде приезжать в страну и решать здесь имущественные вопросы, в том числе связанные с продажей недвижимости. Недавно появилась информация, что знаменитость хочет продать элитную квартиру, стоимость которой оценивается в 1 миллиард рублей.

Глава ФПБК заявил, что не исключает сдачу этой недвижимости в аренду и считает необходимым проверить, уплачивались ли с возможного дохода все положенные налоги. Он также подчеркнул, что беглянке пора четко обозначить свое отношение к России и спецоперации, а не пытаться усидеть сразу на двух стульях.

Активист также заявил, что если актриса продолжит избегать прямых ответов, то следует проверить ее на возможное иностранное влияние и финансирование. А признание иноагентом грозит ей ограничениями в распоряжении имуществом в покинутой стране.

К слову, недавно звезда обратилась к народу с печальной новостью.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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