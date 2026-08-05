Актриса Папанова рассказала о конфликте с Олегом Меньшиковым

Артистка оскорблена поведением знаменитости

Елена Папанова заявила, что после возвращения в Театр Ермоловой ей пришлось пережить унизительное отношение со стороны руководства. Актриса пожаловалась, что вместо полноценной работы ей предложили ежедневно приходить в театр "просто посидеть", а спустя некоторое время вновь начали склонять к уходу.

Звезда сериалов "Школа" и "Склифосовский" более сорока лет прослужила в Театре Ермоловой. Однако после кадровых изменений, начавшихся при худруководителе Олеге Меньшикове, она, как и многие другие артисты, перестала получать роли. Впоследствии многих актеров уволили, что вызвало громкий общественный резонанс. Папанова решила добиваться справедливости через суд. В результате ей удалось восстановиться в труппе, однако, как призналась актриса, после возвращения начались новые испытания.

Она рассказала, что руководство театра предложило ей ежедневно приходить на работу, несмотря на отсутствие ролей. Актриса сообщила, что директор объяснил ей: спектаклей для нее пока нет, однако, если она хочет оставаться в театре, должна каждый день находиться в здании с утра до начала вечерних постановок, заниматься "самообразованием", читать книги и "работать над собой". Звезда уточнила, что в таком режиме провела около месяца, после чего заболела коронавирусом и отправилась на реабилитацию. Вернувшись, она узнала, что руководство вновь хочет заставить ее покинуть театр, чем дело и закончилось.

Елена Папанова добавила, что самым болезненным для нее оказалось полное игнорирование со стороны Олега Меньшикова. Она заявила, что начальник ни разу лично не обсудил ситуацию ни с ней, ни с другими артистами, которых решил уволить, что было крайне обидно и унизительно.

После ухода из родного культурного учреждения знаменитость продолжила активно сниматься в кино и сериалах. Новые проекты с ее участием продолжают выходить практически каждый год.

К слову, ранее Меньшиков признался, что регулярно ходит к косметологу.