Сливовое варенье с шоколадом без долгой варки к чаю дома

Сливовое варенье с шоколадом без долгой варки к чаю дома
Сливовое варенье с шоколадом без долгой варки к чаю дома
Сливовое варенье с шоколадом получается густым и бархатным без долгой варки: фруктовая кислинка остается живой, а какао дает десертную глубину.

Слива – ягода с вечерним настроением. В ней есть кислинка, плотный сок и цвет, который быстро темнеет в кастрюле. Стоит добавить немного хорошего шоколада, и обычное варенье вдруг становится похожим на начинку для пирога.

Долго варить его не нужно. Сливе достаточно короткого нагрева и паузы, чтобы отдать сок, а шоколаду – пары минут, чтобы раствориться и сделать вкус мягче.

Ингредиенты

  • сливы без косточек – 1 кг;
  • сахар – 600 г;
  • темный шоколад – 80 г;
  • какао-порошок – 1 столовая ложка;
  • лимонный сок – 1 столовая ложка;
  • корица – щепотка по желанию.

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Сливы вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Крупные плоды нарежьте четвертинками.

Шаг 2

Пересыпьте сливы сахаром и оставьте на 2-3 часа, чтобы появился сок.

Шаг 3

Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 7 минут, снимая пену.

Шаг 4

Добавьте лимонный сок, какао и кусочки шоколада. Перемешайте до гладкости и прогрейте еще 2 минуты.

Шаг 5

Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте и переверните до остывания.

Что важно

  • шоколад берите темный, без начинки;
  • какао лучше просеять, чтобы не было комков;
  • если слива водянистая, варите на широкой посуде;
  • храните открытую банку в холодильнике.

Такое варенье хорошо не только к чаю. Ложка на твороге или тонкий слой на тосте – и августовая слива вдруг звучит почти как маленький шоколадный десерт.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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