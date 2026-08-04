Сливовое варенье с шоколадом без долгой варки к чаю дома

Сливовое варенье с шоколадом получается густым и бархатным без долгой варки: фруктовая кислинка остается живой, а какао дает десертную глубину.

Слива – ягода с вечерним настроением. В ней есть кислинка, плотный сок и цвет, который быстро темнеет в кастрюле. Стоит добавить немного хорошего шоколада, и обычное варенье вдруг становится похожим на начинку для пирога.

Долго варить его не нужно. Сливе достаточно короткого нагрева и паузы, чтобы отдать сок, а шоколаду – пары минут, чтобы раствориться и сделать вкус мягче.

Ингредиенты

сливы без косточек – 1 кг;

сахар – 600 г;

темный шоколад – 80 г;

какао-порошок – 1 столовая ложка;

лимонный сок – 1 столовая ложка;

корица – щепотка по желанию.

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Сливы вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Крупные плоды нарежьте четвертинками.

Шаг 2

Пересыпьте сливы сахаром и оставьте на 2-3 часа, чтобы появился сок.

Шаг 3

Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 7 минут, снимая пену.

Шаг 4

Добавьте лимонный сок, какао и кусочки шоколада. Перемешайте до гладкости и прогрейте еще 2 минуты.

Шаг 5

Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте и переверните до остывания.

Что важно

шоколад берите темный, без начинки;

какао лучше просеять, чтобы не было комков;

если слива водянистая, варите на широкой посуде;

храните открытую банку в холодильнике.

Такое варенье хорошо не только к чаю. Ложка на твороге или тонкий слой на тосте – и августовая слива вдруг звучит почти как маленький шоколадный десерт.