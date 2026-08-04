Сливовое варенье с шоколадом без долгой варки к чаю дома

Нейросети
- ИИ-агенты начали ослаблять программный барьер Nvidia вокруг платформы CUDA
- ИИ вышел из «песочницы»: как Claude атаковал три реальные компании во время тестов
- Apple снова обошла Nvidia: рынок испугался цены искусственного интеллекта
Слива – ягода с вечерним настроением. В ней есть кислинка, плотный сок и цвет, который быстро темнеет в кастрюле. Стоит добавить немного хорошего шоколада, и обычное варенье вдруг становится похожим на начинку для пирога.
Долго варить его не нужно. Сливе достаточно короткого нагрева и паузы, чтобы отдать сок, а шоколаду – пары минут, чтобы раствориться и сделать вкус мягче.
Шаг 1
Сливы вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Крупные плоды нарежьте четвертинками.
Шаг 2
Пересыпьте сливы сахаром и оставьте на 2-3 часа, чтобы появился сок.
Шаг 3
Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 7 минут, снимая пену.
Шаг 4
Добавьте лимонный сок, какао и кусочки шоколада. Перемешайте до гладкости и прогрейте еще 2 минуты.
Шаг 5
Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте и переверните до остывания.
Такое варенье хорошо не только к чаю. Ложка на твороге или тонкий слой на тосте – и августовая слива вдруг звучит почти как маленький шоколадный десерт.
Немка выдала все как на духу