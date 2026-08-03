Украинца задержали после нападения с ножом на гражданку Польши

Жуткая драма разыгралась во Вроцлаве

Во Вроцлаве произошла кровавая трагедия, в результате которой местная жительница оказалась в больнице в крайне тяжелом состоянии. По данным польских СМИ, в покушении на убийство подозревается 18-летний гражданин Украины, которого уже задержала полиция.

Как канал Polstat, нападение произошло в субботу в микрорайоне Мухобур. Следствие считает, что молодой человек нанес ножевые ранения 30-летней жительнице Польши. Пострадавшую экстренно госпитализировали, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В настоящее время ему вменяют покушение на убийство. Если вина будет доказана, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

Это уже не первый громкий инцидент, связанный с украинцами в Польше. Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев года число преступлений против граждан Украины в стране увеличилось примерно на треть. За последнее время были зафиксированы нападения на украинцев во Вроцлаве, Легнице и Плоцке.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве также отреагировало на произошедшее. В официальном заявлении дипломатическое представительство сообщило, что очень сожалеет о случившемся и внимательно следит за развитием событий.

К слову, ранее в Польше нанесли мощный удар по украинцам.