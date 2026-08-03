Ксения Бородина рассказала о ревности в союзе с новым супругом

Ксения Бородина рассказала о ревности в союзе с новым супругом
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Брюнетка обрела личное счастье

Ксения Бородина впервые снялась в полнометражном фильме и сразу столкнулась с пикантными вопросами журналистов о реакции мужа на романтические сцены. Звезда социальных сетей откровенно рассказала, как Николай Сердюков воспринял ее дебют в кино и какие границы она для себя установила.

Картина "За любовь" стала для девушки первой большой ролью на экране. Вместе с ней в киноленте дебютировала и ее 10-летняя наследница Теона. На премьеру начинающих актрис пришли поддержать самые близкие – Николай Сердюков и старшая дочь Маруся.

По сюжету ленты героиня звезды вместе с мужем пытается спасти семейные отношения с помощью необычного магического эликсира. В беседе с женским журналом "Клео.ру" знаменитость призналась, что работа в кино оказалась для нее гораздо сложнее многолетней деятельности на телевидении. Она отметила, что пришлось осваивать актерское мастерство, запоминать большие объемы текста и учиться передавать сложные эмоции в кадре.

Во время разговора затронули и личную тему. Девушка рассказала, что ее новый супруг спокойно отнесся к съемкам, однако сразу поинтересовался, предусмотрены ли в фильме откровенные эпизоды. Телеведущая подчеркнула, что для нее участие в постельных сценах и съемках поцелуев является принципиально неприемлемым, поэтому она заранее отказывается от подобных предложений.

К слову, ранее звезда попала в сложную ситуацию в Татарстане.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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