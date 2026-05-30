Бородина пережила экстренную посадку самолета в Татарстане

Девушка благодарна сотрудникам авиакомпании

Полет звезды социальных сетей Ксении Бородиной на Алтай внезапно обернулся жутким стрессом. Борт, на котором летела знаменитость вместе с подружками, был вынужден срочно приземлиться в Казани прямо посреди рейса из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров.

Ситуация развивалась, как в страшном фильме. Одному из пассажиров стало плохо, а медиков среди летевших не оказалось. В итоге пилоты приняли решение немедленно совершить экстренную посадку, чтобы человеку как можно быстрее оказали помощь.

Ведущая опубликовала снимок из самолета, на котором были видны сотрудники скорой, поднявшиеся на борт после приземления. Девушка призналась, что была впечатлена действиями экипажа и поблагодарила их за оперативность и спокойствие в критической ситуации.

Несмотря на неприятный инцидент, звезда и ее подружки вскоре добрались до Алтая. Спустя некоторое время веселая компания уже отдыхала в местном ресторане и старалась перевести пережитый стресс в шутки.