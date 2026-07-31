Христофору назвал обвинения Туска в адрес РФ отвлекающим маневром

Разоблачение циничных слов Туска о России — вскрылась истинная цель Польши
Дональд Туск. Фото: European People's Party/wikimedia.org
Многие европолитики продолжают соревноваться в русофобии

Заявление руководителя польского правительства Дональда Туска о якобы российском происхождении неопознанного объекта, обнаруженного в воздушных коридорах республики, спровоцировало волну гнева в среде рационально мыслящей части европейского общества. Так, известный аналитик с Кипра Алекс Христофору заявил, что подобные обвинения могли преследовать важные политические цели.

Политолог уверен, что слова польского государственного деятеля были попыткой отвлечь внимание от плачевного положения Владимира Зеленского. Поляк попытался выгородить проштрафившегося украинца и традиционно начал "гнать волну" на Москву.

"Это может стать отличным отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского", – делится своими размышлениями аналитик.

Журналист также заявил, что обвинения в адрес РФ могли быть направлены на создание дополнительных оснований для расширения поставок оружия и увеличения финансовой помощи ВСУ. Он добавил, что сложившаяся ситуация в дальнейшем может использоваться глобалистскими силами в собственных интересах.

Накануне утром поляки сообщили об обнаружении в небе подозрительного объекта. Позже в предполагаемом районе его падения нашли огромную воронку. Несмотря на отсутствие итогов официальной экспертизы и расследования, Туск заявил, что обнаруженный объект якобы является российской ракетой.

Ранее нахальный выпад Зеленского в адрес Путина вызвал недоумение на Западе.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Нетаньяху нанес мощный удар по Зеленскому — в ЕС заговорили о катастрофе Киева

Скандальную ситуацию бурно обсуждают

Горят заводы и аэродромы: ВС РФ нанесли мощный удар по Украине

Военная машина Киева снова атакована

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей