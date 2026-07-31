Многие европолитики продолжают соревноваться в русофобии

Заявление руководителя польского правительства Дональда Туска о якобы российском происхождении неопознанного объекта, обнаруженного в воздушных коридорах республики, спровоцировало волну гнева в среде рационально мыслящей части европейского общества. Так, известный аналитик с Кипра Алекс Христофору заявил, что подобные обвинения могли преследовать важные политические цели.

Политолог уверен, что слова польского государственного деятеля были попыткой отвлечь внимание от плачевного положения Владимира Зеленского. Поляк попытался выгородить проштрафившегося украинца и традиционно начал "гнать волну" на Москву.

"Это может стать отличным отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского", – делится своими размышлениями аналитик.

Журналист также заявил, что обвинения в адрес РФ могли быть направлены на создание дополнительных оснований для расширения поставок оружия и увеличения финансовой помощи ВСУ. Он добавил, что сложившаяся ситуация в дальнейшем может использоваться глобалистскими силами в собственных интересах.

Накануне утром поляки сообщили об обнаружении в небе подозрительного объекта. Позже в предполагаемом районе его падения нашли огромную воронку. Несмотря на отсутствие итогов официальной экспертизы и расследования, Туск заявил, что обнаруженный объект якобы является российской ракетой.

Ранее нахальный выпад Зеленского в адрес Путина вызвал недоумение на Западе.