Европа вступила в эпоху пожаров, которые создают собственную погоду

Европа вступила в новую эпоху пожаров, где привычных самолетов и пожарных уже недостаточно для защиты городов, лесов и людей летом.

Когда лесной пожар начинается, власти обычно пытаются ответить привычным способом: отправляют расчеты, поднимают авиацию, перекрывают дороги и эвакуируют ближайшие поселки.

Но летом 2026 года Европа столкнулась с огнем, который все хуже подчиняется знакомым правилам.

Пламя проходит десятки километров, перескакивает через защитные полосы, входит в туристические районы и приближается к крупным городам. Раскаленный воздух поднимает дым на огромную высоту, где образуются грозовые облака, способные создавать молнии и зажигать новые очаги.

Пожар перестает быть отдельным происшествием в лесу. Он превращается в самостоятельную погодную систему.

Франция, Испания, Греция, Италия и Турция входят в период, который европейские специалисты называют новой пожарной эрой. Ее главное отличие заключается не только в количестве возгораний, а в их масштабе, скорости и способности одновременно поражать леса, города, дороги, энергетику и туристическую инфраструктуру.

За семь месяцев сгорело больше, чем за весь обычный год

К 29 июля в странах Евросоюза огонь уничтожил около 435 тысяч гектаров природных территорий.

Это больше площади, выгоревшей за тот же период 2025 года, который уже считался рекордным. Количество зарегистрированных пожаров превысило 1400 – более чем вдвое выше среднего многолетнего уровня.

Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции и Испании.

Крупнейший пожар на юго-западе Франции охватил территорию примерно в четыре раза больше Парижа. Из домов, кемпингов и курортных зон вокруг Бордо вывезли около 220 тысяч человек.

Во Франции и Испании общее число эвакуированных приблизилось к 330 тысячам. Одни жители возвращались к почерневшим домам, пока другие получали новые распоряжения немедленно покинуть населенные пункты.

Пожарные могли остановить продвижение одного фронта, но жара и ветер вновь оживляли тлеющие участки. Официально стабилизированный пожар за несколько часов снова превращался в чрезвычайную ситуацию.

Виновата не только засуха

Нынешний сезон возник из необычного сочетания погодных условий.

Зимой и ранней весной в отдельных регионах Европы выпало много осадков. Дожди ускорили рост травы, кустарников и молодой растительности.

Сначала это выглядело благоприятным признаком. Водохранилища наполнялись, почва получала влагу, а природа быстро восстанавливалась после предыдущих засушливых периодов.

Затем пришли экстремальная жара и почти полное отсутствие дождей.

Растительность, выросшая благодаря влажной зиме, за несколько недель высохла и превратилась в огромное количество топлива. Поля, обочины и лесные подлески оказались заполнены материалом, который легко воспламеняется и переносит огонь на большие расстояния.

Так влажный сезон не предотвратил катастрофу, а подготовил для нее основу.

Один окурок, искра от сельскохозяйственной техники или неосторожно разведенный огонь получили возможность запустить пожар, способный расти почти без остановки.

Огонь начал создавать собственные грозы

Одним из наиболее тревожных явлений стали пирокучево-дождевые облака.

Они образуются, когда мощный пожар нагревает воздух и поднимает дым, пепел и влагу высоко в атмосферу. Над очагом формируется огромное грозовое облако, которое внешне напоминает обычную бурю.

Однако вместо прохладного дождевого фронта внутри него находится энергия пожара.

Такое облако способно создавать сильные порывы ветра, менять направление движения пламени и разносить горящие частицы далеко от основного очага.

Самая опасная особенность – молнии. Они могут ударять в сухую растительность за десятки километров и создавать новые пожары там, где спасательные службы их не ожидают.

В результате пожарные борются уже не с одной линией огня. Перед ними возникает сеть независимых очагов, появляющихся одновременно в разных местах.

В таких условиях даже большое количество самолетов и наземной техники перестает гарантировать контроль над ситуацией.

Пожары вышли из Средиземноморья

Раньше основная пожарная угроза в Европе связывалась с Испанией, Португалией, Грецией и югом Италии.

Теперь опасная зона расширяется на север и восток.

Засушливые периоды возникают во Франции, Великобритании, Германии, странах Центральной Европы и Скандинавии. Пожарные сезоны начинаются раньше и заканчиваются позже, а крупные возгорания происходят в регионах, которые прежде не строили систему защиты от подобных бедствий.

Даже Великобритания летом 2026 года столкнулась с очередной волной жары и засухой в значительной части Англии. Низкий уровень воды в реках, высохшая растительность и почти полное отсутствие осадков повысили пожарную опасность в стране, традиционно ассоциирующейся с прохладной и влажной погодой.

Европейские службы предупреждают, что после Франции и Испании основной риск перемещается в сторону Италии, Греции и центральных районов континента.

Это означает, что страны больше не могут рассчитывать на помощь соседей в прежнем объеме. Когда горит вся Европа, свободных самолетов и пожарных команд почти не остается.

Города построены рядом с будущим топливом

Новая эпоха пожаров особенно опасна из-за расширения так называемой границы между природой и застройкой.

Вокруг европейских городов, курортов и небольших поселков находятся леса, кустарники и заброшенные сельскохозяйственные земли.

Многие деревни теряют население. Поля перестают обрабатывать, пастбища зарастают, а сухая растительность накапливается годами.

Одновременно люди строят дома среди сосен, на склонах и рядом с природными парками. Такие районы ценятся за тишину и красивый вид, но во время пожара превращаются в сложную ловушку.

Узкие дороги затрудняют эвакуацию. Огонь подходит к зданиям сразу с нескольких сторон. Пожарные вынуждены защищать людей и дома вместо того, чтобы останавливать фронт в лесу.

Ситуацию осложняет туризм. Летом население прибрежных районов увеличивается в несколько раз, а многие отдыхающие не знают местности, эвакуационных маршрутов и правил поведения при пожаре.

Девять пожаров из десяти начинаются из-за людей

Изменение климата создает условия для более опасного огня, но большинство возгораний начинается не само по себе.

По оценке европейских служб, около 90% лесных пожаров связаны с деятельностью человека.

Причинами становятся костры, сигареты, неисправная техника, сжигание растительных отходов, линии электропередачи, поджоги и другие действия.

В прохладную и влажную погоду небольшая искра может быстро погаснуть. Во время жары она попадает в сухую растительность и за минуты превращается в быстро движущийся фронт.

Поэтому европейские чиновники требуют вкладывать средства не только в самолеты и пожарные машины, но и в образование жителей, контроль за опасными работами и раннее обнаружение возгораний.

Главный пожар тот, которому не позволили начаться.

Но политически значительно проще показать новый самолет, чем годами финансировать очистку леса, обучение населения и восстановление заброшенных земель.

Самолетами новую эпоху не потушить

Евросоюз расширяет общий парк противопожарной авиации и отправляет самолеты в страны, где национальных сил недостаточно.

В 2026 году техника и специалисты были направлены во Францию и Испанию. Другие подразделения заранее разместили в Центральной и Восточной Европе, где ожидалось ухудшение ситуации.

Но представители ЕС признают, что бесконечно увеличивать количество самолетов невозможно.

Во время сильного ветра авиация не всегда может безопасно работать. В густом дыму видимость резко ухудшается. Если одновременно возникают десятки крупных пожаров, техники не хватает даже у богатых государств.

Кроме того, сброшенная вода способна временно ослабить пламя, но не устраняет главную причину его распространения – огромные объемы сухой растительности.

Поэтому стратегия должна сместиться от реагирования к предупреждению.

Леса необходимо прореживать, создавать защитные зоны вокруг населенных пунктов, восстанавливать пастбища и использовать контролируемые выжигания там, где это допустимо.

Европа нагревается быстрее остального мира

Долгосрочная проблема заключается в изменении европейского климата.

С 1980-х годов континент нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового уровня. Волны жары становятся продолжительнее, почва быстрее теряет влагу, а ночные температуры все реже дают природе возможность остыть.

Лето 2026 года началось с рекордной жары в Западной Европе. Уже в июне высокие температуры и сухие почвы создали опасные условия на Пиренейском полуострове и юге Франции.

Последующие волны жары усилили накопившийся эффект.

Изменение климата не поджигает лес напрямую. Но оно расширяет период, в течение которого любая искра способна превратиться в катастрофу, и увеличивает вероятность появления экстремального огня.

Пожары, которые раньше могли происходить раз в несколько десятилетий, становятся частью почти каждого лета.

Огонь наносит удар после того, как его потушили

Последствия пожаров не заканчиваются вместе с последним пламенем.

Дым ухудшает качество воздуха за сотни километров от очага. Он повышает нагрузку на больницы и особенно опасен для пожилых людей, детей и пациентов с заболеваниями легких и сердца.

Выгоревшая почва хуже удерживает воду. После сильных дождей на месте пожара возрастает риск наводнений и оползней.

Туристические районы теряют доходы в разгар сезона. Фермеры лишаются урожая и пастбищ. Винодельческие хозяйства опасаются не только прямого уничтожения лоз, но и воздействия дыма на качество винограда.

Леса, которые поглощали углекислый газ, сами становятся источником огромных выбросов. К 29 июля европейские пожары произвели почти 18 миллионов тонн углекислого газа.

Возникает замкнутый круг: потепление усиливает пожары, а пожары уничтожают природные поглотители углерода и добавляют новые выбросы.

Новая пожарная эра требует другой Европы

Европа уже умеет направлять самолеты через границы, собирать международные команды и отслеживать огонь со спутников.

Но новая эпоха требует изменить не только систему чрезвычайного реагирования, а устройство целых территорий.

Муниципалитетам придется ограничивать строительство в наиболее опасных районах. Владельцам домов – очищать участки от сухой растительности. Лесным службам – управлять топливом до начала пожара, а не после первых сигналов тревоги.

Государствам придется заранее готовить планы эвакуации для курортов и городских окраин, где одновременно могут находиться десятки тысяч людей.

Самое сложное заключается в том, что результата профилактики почти не видно.

Политик получает внимание, когда стоит рядом с пожарными на фоне дыма. Значительно труднее объяснить расходы на пожар, который не произошел благодаря очищенному лесу и правильно построенной дороге.

Но именно эта невидимая работа становится главным условием безопасности.

Европа больше не может считать крупный пожар редкой природной катастрофой, после которой жизнь возвращается к норме.

Пожар становится частью новой нормы.

И если континент продолжит готовиться только к тушению вчерашнего огня, следующий всегда будет быстрее.