Пауза закончилась за два часа: США ударили по десяткам целей в Иране

Американская авиация атаковала десятки объектов КСИР после ракетного удара по базам США, возвращая регион к полномасштабной эскалации.

Еще несколько дней назад отсутствие новых американских бомбардировок воспринималось как возможность вернуть войну к переговорам.

Но дипломатическая пауза оказалась не началом мира, а временем между двумя залпами.

В ночь на 30 июля американские силы провели новую масштабную операцию против Ирана. По данным Центрального командования США, удары продолжались два часа и затронули десятки объектов, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

Целями стали командные центры, ракетные и беспилотные подразделения, береговые радиолокационные станции, системы обороны и объекты военно-морской инфраструктуры.

Вашингтон назвал операцию ответом на попытку Ирана атаковать американские силы баллистическими ракетами. Тегеран подтвердил, что запускал ракеты по объектам США в Иордании.

Очередной обмен ударами показал, что конфликт вернулся к наиболее опасной модели: каждая сторона считает свои действия вынужденным ответом, но совокупность этих ответов расширяет войну.

Удар продолжался два часа

Американская операция началась в 20:00 29 июля по времени восточного побережья США и завершилась в 22:00. По всемирному времени удары наносились с полуночи до двух часов 30 июля.

Центральное командование не раскрыло точное количество самолетов, кораблей и боеприпасов, задействованных в операции.

Опубликованный список целей показывает, что речь шла не об одиночной демонстративной атаке.

США попытались одновременно повредить несколько элементов иранской военной системы: управление, производство и хранение ракет, запуск беспилотников, наблюдение за прибрежными водами и возможности действовать в Персидском заливе.

Подобный выбор целей должен не только наказать Тегеран за предыдущий удар, но и осложнить подготовку следующего.

Однако масштаб операции также увеличивает вероятность ответных действий. Для Ирана отказ от нового удара может выглядеть как признание того, что американское давление достигло цели.

Ракеты на Иорданию вернули войну

Поводом для новой американской операции стал запуск иранских баллистических ракет по военным объектам США в Иордании.

Вашингтон назвал произошедшее попыткой внезапного нападения. По американской версии, ракеты были перехвачены и не нанесли ожидаемого ущерба.

Но для Белого дома значение имел не только результат атаки.

Если удар по американской базе остается без ответа, Тегеран может решить, что способен продолжать запускать ракеты, не опасаясь серьезных последствий.

Поэтому Дональд Трамп заранее предупредил, что Соединенные Штаты ответят жестко.

Проблема этой логики заключается в том, что Иран использует почти такое же объяснение. Тегеран представляет собственные ракетные удары как ответ на американские бомбардировки, блокаду и действия против иранских союзников.

Каждая сторона видит начало очередного эпизода в предыдущем действии противника.

В результате установить момент, после которого можно остановиться, становится почти невозможно.

На острове Кешм погибла семья

Иранские СМИ сообщили, что один из американских ударов пришелся по жилому зданию на острове Кешм.

По данным агентства Fars, погибли мужчина, женщина и их двухлетний ребенок.

Независимо подтвердить все обстоятельства произошедшего сразу после атаки было невозможно. Американская сторона не сообщала, какую именно военную цель она пыталась поразить в этом районе.

Кешм имеет стратегическое значение. Остров расположен у входа в Ормузский пролив, рядом с маршрутами нефтяных танкеров и объектами берегового наблюдения.

На острове и поблизости размещены иранские военные средства, связанные с контролем пролива. Но соседство военной и гражданской инфраструктуры повышает риск гибели населения даже при использовании высокоточного оружия.

Для Тегерана смерть ребенка станет важным элементом политической реакции.

Иранские власти будут использовать этот эпизод как доказательство того, что американские заявления о точечных ударах не защищают мирных жителей.

КСИР остается главной целью

Основная часть американских ударов была направлена против Корпуса стражей исламской революции.

КСИР является не просто элитным военным формированием. Он контролирует ракетные и беспилотные силы, участвует в морских операциях, поддерживает союзные группировки за пределами Ирана и обладает значительным политическим и экономическим влиянием внутри страны.

Поэтому Вашингтон рассматривает Корпус как центр иранской способности вести асимметрическую войну.

Обычные вооруженные силы Ирана значительно уступают США по авиации и морской мощи. КСИР компенсирует это ракетами, дронами, небольшими быстроходными катерами, минами и сетью союзных формирований.

Уничтожая его командные пункты и пусковую инфраструктуру, США пытаются лишить Иран инструментов, с помощью которых он способен угрожать американским базам и мировому судоходству.

Но КСИР давно готовится к подобной войне. Его объекты рассредоточены, часть установок мобильна, а команды могут передаваться по резервным каналам.

Поэтому даже десятки пораженных целей не означают уничтожения всей системы.

Ормуз снова оказался в центре войны

В списке целей отдельно упоминаются береговые средства наблюдения, оборонительные позиции и военно-морские возможности Ирана.

Это указывает на связь американской операции с борьбой за Ормузский пролив.

Через этот узкий морской коридор проходят значительные объемы мировой нефти и сжиженного природного газа. Даже частичное ограничение движения приводит к росту страховых тарифов, задержкам танкеров и скачкам цен.

Иран использует географию пролива как средство компенсации американского военного превосходства.

Тегеран не обязан полностью перекрывать Ормуз. Ему достаточно поддерживать неопределенность: останавливать отдельные суда, предупреждать о новых правилах движения и создавать риск атак или минирования.

США, напротив, пытаются показать, что иранская сторона не способна единолично устанавливать порядок судоходства.

Удары по радарам и береговым объектам должны ослабить наблюдение за кораблями и возможность атаковать их с суши.

Но повреждение иранской инфраструктуры одновременно может подтолкнуть Тегеран к более агрессивным действиям на море.

Война уже вышла за пределы Ирана

Новая серия ударов происходит на фоне расширения конфликта на соседние страны.

Иордания второй день подряд сообщала о перехвате иранских ракет. В Кувейте удар по объекту на севере страны привел к гибели человека.

В Египте беспилотник вызвал пожар на двух газовых судах в порту Дамьетта. Египетские власти подтвердили, что речь шла об атаке, а не о технической аварии.

Саудовская Аравия ранее присоединилась к американским ударам по связанным с Ираном формированиям в Ираке после атак на нефтяную инфраструктуру королевства.

Таким образом, война перестала быть прямым противостоянием только США и Ирана.

Одни страны становятся площадками для американских баз, другие – маршрутом для ракет и беспилотников, третьи участвуют в ответных ударах, а четвертые сталкиваются с угрозами для портов и энергетики.

Чем больше государств оказывается вовлечено, тем выше вероятность ошибки, которая запустит новую цепь ответных действий.

Перехват ракеты не завершает атаку

Американские и региональные системы противовоздушной обороны смогли остановить значительную часть иранских ракет.

Но успешный перехват не делает атаку политически несуществующей.

Каждый запуск заставляет США расходовать дорогие ракеты ПВО, приводить базы в состояние боевой тревоги, останавливать работу аэродромов и перебрасывать дополнительные силы.

Даже ракета, не достигшая цели, влияет на поведение противника.

Она заставляет командование держать самолеты и корабли в более безопасных районах, усиливать охрану объектов и постоянно пополнять запасы перехватчиков.

Ирану необязательно уничтожать крупную базу одним ударом. Он может создавать постоянное давление и увеличивать стоимость американского присутствия.

США отвечают ударами по пусковым установкам и командным центрам, пытаясь сделать такую стратегию слишком дорогой для самого Тегерана.

Дипломатическая пауза оказалась ловушкой ожиданий

Кратковременное прекращение американских ударов породило надежды, что стороны готовы перейти к переговорам.

Оман и другие посредники обсуждали возможные правила судоходства, безопасность Ормузского пролива и механизмы снижения напряженности.

Но пауза не сопровождалась соглашением, которое ограничивало бы военные действия обеих сторон.

Не были определены запрещенные цели, порядок расследования инцидентов и процедура связи между командованиями.

Поэтому каждое государство продолжало считать себя свободным в выборе ответа.

В такой ситуации тишина становится особенно опасной. Общество начинает воспринимать ее как движение к миру, хотя военные продолжают готовить новые операции.

Первый же серьезный инцидент разрушает завышенные ожидания и делает последующую реакцию еще более жесткой.

Трамп должен показать силу и добиться результата

Для Дональда Трампа новая операция имеет внутреннее политическое измерение.

Президент обещал не позволить Ирану безнаказанно атаковать американские войска. После ракетного запуска по базе в Иордании отказ от ответа выглядел бы слабостью.

Однако продолжительная война становится все менее популярной в США.

Опрос Associated Press и NORC показал, что около двух третей американцев не считают конфликт оправданным. Только примерно каждый пятый выступает за продолжение военных действий.

Около 70% опрошенных называют заключение постоянного перемирия важной задачей, а 72% считают особенно важным не допустить роста внутренних цен на топливо.

Одобрение действий Трампа в отношении Ирана снизилось до 28%.

Таким образом, Белому дому необходимо одновременно демонстрировать военную силу и объяснять, каким образом очередной удар приближает окончание войны.

Пока этот ответ остается неясным.

Уничтожение целей не равно политической победе

Соединенные Штаты обладают возможностью регулярно поражать десятки объектов на территории Ирана.

Американская разведка, авиация, спутники и высокоточное оружие позволяют находить командные центры, склады и береговые позиции.

Но военное превосходство не автоматически превращается в политический результат.

Иранское руководство может терять объекты и одновременно сохранять способность продолжать войну. Мобильные ракетные установки перемещаются, поврежденные пункты управления заменяются резервными, а разрушенные здания становятся доказательством внешней агрессии для внутренней пропаганды.

Вашингтон может нанести противнику значительный ущерб, но ему сложнее заставить Тегеран принять конкретные условия сделки.

После каждого нового удара иранскому руководству становится политически труднее соглашаться на уступки, которые население воспримет как капитуляцию.

Следующий удар уже заложен в предыдущем

Главная опасность нынешнего этапа заключается не только в числе пораженных целей.

Американская операция создает основания для нового иранского ответа. Возможными целями остаются базы США, корабли, энергетическая инфраструктура союзников и суда в ключевых проливах.

После этого Вашингтон снова окажется перед выбором: отвечать и расширять войну или не отвечать и рисковать потерей сдерживания.

Такая система может продолжаться неделями и месяцами.

Каждая сторона сохраняет достаточно вооружений, чтобы причинить противнику ущерб, но не обладает очевидным способом заставить его полностью прекратить сопротивление.

Двухчасовая американская операция стала мощной военной демонстрацией.

Но ее политический итог определит не количество разрушенных командных пунктов, а то, произойдет ли следующий запуск.

Пока все признаки указывают на то, что война снова вошла в цикл, где ответ на один удар уже готовится до того, как рассеялся дым от предыдущего.