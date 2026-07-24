"Антисекс": горячее фото Седоковой вызвало бурю негодования в соцсетях

Знаменитость любит эпатировать публику

Анна Седокова обожает подогревать интерес публики откровенными снимками. Новая горячая фотография звезды сразу вызвала бурную волну обсуждений в социальных сетях. Преданные фанаты, как водится, поддержали артистку, но другие обрушились на нее с резкой критикой, не скрывая своего возмущения.

Словесная баталия вспыхнула из-за черно-белого снимка, на котором знаменитость позирует в черном нижнем белье и чулках с подтяжками. В кадр также попал пудель с необычным выражением морды. Фото тут же привлекло внимание пользователей и породило множество комментариев.

Дошло до того, что одна из подписчиц отправила исполнительнице личное сообщение, назвав опубликованный снимок "антисексом". Артистка не оставила выпад без ответа. Она заявила, что пикантные фотографии являются для нее своеобразной эмоциональной опорой, помогают переживать сложные периоды жизни и возвращают уверенность в себе.

Знаменитость решила предать неприятную историю огласке и разместила в социальных сетях сообщение подписчицы, а затем показала фотографию самой собеседницы. В комментарии к фото оппонентки дива ядовито подчеркнула, что представления о привлекательности и сексуальности у всех разные.

Ранее в социальных сетях бурно обсуждали пикантную фотографию Дженнифер Лопес.