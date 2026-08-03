Билан ответил недовольным концертом зрителям

Ситуация получила большой резонанс

Масштабное шоу Димы Билана на "ВТБ Арене" вызвало настоящий шквал критики на просторах интернет-пространства. Многие зрители обрушились на артиста с претензиями, заявив, что из-за слишком высокой сцены практически не видели происходящего. В ответ на волну пышущих злобой комментариев певец публично обратился к поклонникам и пообещал исправить ситуацию.

Шоу "Твой № 1", которое прошло 31 июля, было украшено грандиозными декорациями и сложными техническими решениями. Однако именно они стали причиной недовольства части публики. Некоторые посетители пожаловались, что конструкция сцены практически полностью перекрывала обзор, поэтому вместо ожидаемого зрелища им пришлось довольствоваться лишь отдельными фрагментами выступления.

Артист решил не игнорировать критику и выступил с официальным обращением. Он не стал скрывать, что при реализации столь сложного проекта не все технические решения сработали так, как планировалось.

Знаменитость извинился и подчеркнул, что для него крайне важно, чтобы каждый зритель независимо от места в зале получил полноценные впечатления от концерта. Исполнитель заверил, что вместе со своей командой уже занимается поиском нового варианта, который позволит сохранить эффектность шоу и одновременно обеспечить хороший обзор зрителям во всех секторах.

К слову, недавно на концерте сильно опозорился Григорий Лепс.