Анастасия Макаревич вышла замуж

Церемония прошла на роскошном судне

Звезда нашумевшего в свое время музыкального коллектива "Лицей" Анастасия Макаревич спустя четверть века совместной жизни наконец-то узаконила отношения с любимым мужчиной. Звезда сыграла необычную свадьбу на борту круизного судна, где связала себя узами брака с юристом Евгением Першиным.

Необычная церемония прошла во время круиза, следовавшего по греческим островам. Брак зарегистрировал капитан судна. Для супругов этот день стал особенным символом их долгих отношений, которые выдержали проверку временем.

Влюбленные воспитывают двоих наследников – Матвея, появившегося на свет в 2003 году, и Мака, рождение которого осчастливило пару в 2009-м. Как рассказал супруг артистки, идея провести свадебную церемонию возникла совершенно неожиданно.

Он отметил, что когда-то они уже оформляли брак, однако впоследствии аннулировали регистрацию из-за жизненных обстоятельств. Во время путешествия Евгений решил, что лучшего момента уже не будет: капитан, белоснежный лайнер – атмосфера идеально подходила для романтического события.

Для знаменитости церемония стала полной неожиданностью. Она также отметила, что их сыновья пока ничего не знают о свадьбе, однако семья обязательно отметит это событие еще раз уже вместе с детьми.