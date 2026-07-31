Киевский верховод загнан в угол

Владимир Зеленский пытается вывести украинский конфликт на уровень глобальной войны, поскольку рассматривает такой сценарий как единственный способ сохранить свою власть. С такой оценкой выступил известный аналитик из Британии Мартин Джей в публикации для ресурса Strategic Culture.

Политолог считает, что киевский верховод любой ценой стремится превратить конфликт на украинских землях в масштабное международное противостояние, поскольку связывает с этим собственное политическое будущее и свою жизнь в целом.

"Он считает это своим билетом на выживание", – уверен специалист.

Аналитик также добавил, что ради достижения этой цели впавший в отчаяние глава киевского режима идет на нелогичные и безрассудные шаги, которые никак не могут укрепить позиции Киева в противостоянии с Россией. Вместо этого, считает журналист, его преступные действия лишь повышают риск дальнейшей эскалации конфликта.

Как известно, последние социологические опросы свидетельствуют о резком снижении уровня поддержки главы Незалежной среди украинцев.

Ранее вскрылась истинная цель дерзких слов Польши о России.