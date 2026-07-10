Лепс попал в неловкую ситуацию в Петербурге

Лепс крупно опозорился в Петербурге: вытер пот святыней
Григорий Лепс. Фото: АГН "Москва"
Поклонники замерли в ужасе, глядя на "святотатство"

Во время музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге с Григорием Лепсом произошел неловкий эпизод, который мгновенно привлек внимание зрителей, а некоторых даже привел в ужас. Звезда по ошибке использовал платок, оказавшийся для другого исполнителя святой вещью и личным символом памяти.

На крупном мероприятии знаменитость выступал сольно и вместе с другими звездами. Перед выходом молодого артиста Akmal’ на сцену вынесли дополнительные микрофоны. Заметив привязанный к одной из стоек платок, певец решил, что это обычная ткань, предназначенная для удобства выступающих, и вытер им пот со лба.

Как отмечают СМИ, этот момент вызвал бурную реакцию в зале. Оказалось, что платок принадлежал Akmal’ и имел для него особое значение. Этот аксессуар связан с памятью о покойной бабушке исполнителя, которая всегда носила платки. Кроме того, он символизирует связь певца с его национальными корнями.

Старший коллега не знал историю этого платка и не подозревал, что для молодого артиста он является личным талисманом и дорогой семейной реликвией. Знаменитость принял его за обычную ткань, оставленную возле микрофона для удобства выступающих, и случайно сильно опозорился.

Ранее стало известно, почему бывшая возлюбленная знаменитости Аврора Киба свела на нет общение с ним.

Источник: Газета "Метро" ✓ Надежный источник
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