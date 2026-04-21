Лепс заявил, что отказался от алкоголя: "Очень надеюсь, что это надолго"

Лепс публично объявил об отказе от алкоголя: "Очень надеюсь, что это надолго"
Григорий Лепс. Фото: Фото: АГН Москва
Певец не желает допускать срывов и вкладывается в творчество и спорт

Григорий Лепс дал откровенное интервью, в котором рассказал о переменах в образе жизни. 63-летний музыкант признался, что поставил точку в отношениях со спиртным. Последний раз он брал в рот рюмку еще в рождественские праздники. С тех пор, по его словам, ни капли.

"Я очень надеюсь, что это надолго", – высказался артист.

Чтобы не сорваться, артист несколько дней сидел дома безвылазно. Он пояснил, что знает свой характер и не хотел рисковать. Теперь все силы Лепс направляет на творчество и физическую форму.

Одновременно певец поделился амбициозным спортивным планом. Он намерен преодолеть дистанцию в 65 километров. Это не просто каприз, а давняя традиция – так он отмечает свои дни рождения.

На трассе артиста будет сопровождать специальный автомобиль с врачом и аптечкой. Прошлый опыт покорения 62 км оказался мучительным. Лепс признался, что после финиша три дня не мог нормально передвигаться из-за молочной кислоты в мышцах. Даже до туалета добирался с трудом.

На вопрос о личной жизни певец ответил неожиданно. Он все еще надеется на возвращение экс-возлюбленной Авроры Кибы, хотя та уже нашла другого состоятельного кавалера.

Параллельно у Лепса серьезные проблемы со здоровьем. Из-за инфекции дыхательных путей он вынужден отказываться от сольных концертов. Врачи прописали ему полугодовой курс гормонов. Сейчас артист выступает только на коротких корпоративах, а перед каждым выходом на сцену ставит капельницы.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
